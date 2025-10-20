"이제 '사수'는 우연히 만나는 존재 아닌, 스스로 창조하는 존재"

업계에 몸담은 지 20년을 넘기고 보니, 묘한 공허함을 느낀다. 앞으로 할 일이 많은데, 정작 가르침을 줄 사수들은 드러누워 계신다. '노병은 죽지 않는다, 다만 사라질 뿐이다'라더니, 한 분 두 분 업계와 이별하고 계시다.

문지형 알스퀘어 대외협력실장

전통적인 대기업 조직처럼 '사수-부사수' 체계가 있는 것도 아니고, 스타트업 환경에선 대부분 스스로 판단하고 실행해야 한다. 개인주의 성향이 강한 MZ들이 넘쳐나는 첨단 산업의 중견기업 환경도 별반 다르지 않다. 더욱이 홍보는 빠른 트렌드 감각과 창의적 기획력이 요구되는 분야다. 10년, 20년 전의 방식은 오히려 발목을 잡기도 한다. 그렇다면 이 시대의 홍보인은 누구를 '스승'으로 모셔야 할까.

'사수'의 재정의: 디지털·AI 사수

영어 공부하는 방식이 예전 같지 않게 변했다. 나만의 영국식 영어 강사를 챗GPT와 같은 AI에 '빙의'시켜 회화 연습을 하거나, 듀오링고와 같은 앱에서 디지털 튜터를 설정해 학습을 이어가는 방식이다. 인간 선배가 아닌 디지털 도구를 사수로 삼는 것이다. 이 경험은 홍보에도 확장된다. 앞선 시대를 살았던 인물들, 혹은 데이터와 알고리즘으로 무장한 맞춤형 AI를 사수로 소환하는 상상이다.

그들은 단순한 자동화 도구가 아니다. 나의 의식을 분석해 피드백을 주고, 전략적 사고를 자극하며, 때로는 낯선 관점을 던져주는 디지털 멘토다. 기존 사수가 제공하던 '즉각적 피드백'과 '경험 축적'을 대신해, AI는 방대한 데이터와 시뮬레이션으로 나만의 사수 역할을 수행한다.

전설의 사수들: 버네이즈·괴벨스·엄창록

버네이즈, 괴벨스, 엄창록 등은 홍보인의 멘토로 꼽힌다.(생성AI 이미지)

흥미롭게도 나는 역사 속 인물들을 스승으로 소환하곤 한다. 현대 PR의 아버지라 불리는 '에드워드 버네이즈'는 책 속 활자로, 그 시대에만 머무르던 존재였다. 그런데 AI 시대에서는 대중의 무의식을 꿰뚫고 스토리텔링을 통해 여론을 움직이는 방법을 보여준다. 그의 책 '프로파간다(Propaganda)'는 홍보인의 교본이다. 그를 사수로 세우면, 현재 내 앞에 놓인 메시지를 데이터와 감정의 균형 위에서 어떻게 빚어야 하는지를 배운다.

'괴벨스'라는 위험한 사수도 있다. 나치의 선전부 장관이었던 그는 '거짓말도 크게, 자주 반복하면 믿게 된다'는 냉혹한 현실을 보여준다. 그를 통해 경계심을 배운다. 선전의 기술이 어떻게 사람을 오도할 수 있는지, 그리고 홍보가 어디까지 가면 윤리를 잃는지 자문하게 된다. 동시에 창의적이고 화려한 선전술을 세련되게 현실 업무에 적용할 수 있고, 첨삭 받을 수 있다.

우리 현대사의 선거판을 흔든 '엄창록'. 영화 '킹메이커'에서 배우 이선균이 분한 '서창대'의 모델이다. 그는 선거 전략가로서 실전 감각을 극대화한 스승이다. 지역감정을 자극하는 등 지금으로선 금기시되는 방법을 동원했지만, 동시에 '권력을 만드는 지략가'의 냉정한 얼굴을 상징했다. 때로 그를 사수로 두고, 창의적 홍보 기법과 대중 심리를 파고드는 화려한 기술을 배운다.

AI 사수의 가능성과 현실

AI는 이들 역사적 사수들의 장점과 단점을 함께 압축해 보여준다. 생성형 AI는 내가 원하면 버네이즈의 언어로, 혹은 괴벨스의 철학으로, 엄창록의 첨삭으로 과외선생 노릇을 해준다. 기자 간담회 준비 과정에서 나는 종종 그에게 묻는다. "이 메시지는 과장된 것인가, 오히려 역효과를 내지 않을까?"

물론 그들에게도 한계는 있다. 기술은 맥락을 온전히 이해하지 못하고, 윤리적 판단을 대신할 수 없다. 중요한 건 사수의 본질이 '누가'가 아니라 '어떻게 배우는가'에 있다는 점이다. 이제 홍보인은 인간 선배에게서만 배우는 것이 아니라, 데이터와 알고리즘을 통해 새로운 사수를 창조할 수 있다.

이제 '사수'는 우연히 만나는 존재가 아니라, 스스로 창조하는 존재다. 전통적 사수 제도가 사라진 시대에, 생물학적으로 앞에 둘 수 없는 현실에, 우리는 AI 사수를 통해 성장할 수 있다. 오늘도 버네이즈의 설득법을, 괴벨스의 창의적이고 화려한 선전술을, 엄창록의 치밀한 전략 설계를 소환하며 배우고 있다.

홍보의 세계는 변화하고, 진실과 거짓, 윤리와 효율 사이의 줄타기를 요구한다. AI 사수는 이 줄타기를 연습하게 하는 디지털 멘토다.

사수는 나를 기다리지 않는다. 내가 학습시키고 불러내는 AI 속에, 언제나 새로운 사수가 있다.

