AI 시대, 보도자료 작성법의 패러다임 전환

"요즘도 보도자료는 A4 한 장 반 내외가 적당할까요?"

문지형 알스퀘어 대외협력실장

"기자들이 생성형 AI로 기사를 뽑는다던데, 너무 길게 주면 방해가 되는 건 아닌가요?"

"자료는 많을수록 좋다고 하면서도, 다 읽지 않는다던데 기준이 뭔가요?

실무자들 사이에서 자주 오가는 물음이 있다. 이 질문이 말해주는 것은 하나다. 우리는 자료 작성의 관습이 근본적으로 흔들리는 시기에 있다.

"자료는 짧고 간결하게", "1천500~2천자 이내"라는 원칙이 실무의 진리였다. 그러나 AI가 실무에 깊숙이 침투하고, 뉴스 소비 방식이 근본적으로 바뀌었다.

홍보 담당자에게 주어진 과제는 명확하다. "출입기자의 선택을 돕되, 메시지의 방향은 유지하라." 그리고 이것이 가능하려면, 자료를 '작성'이 아니라 '설계'의 관점에서 접근해야 한다.

AI는 글을 '대신' 쓰지 않는다

많은 실무자가 챗GPT·클로드와 같은 AI 도구를 글쓰기 보조 수단으로 활용한다. 예전처럼 백지에서 구조를 짜던 방식에서 벗어나, 프롬프트를 만들고 초안을 받아 다듬는 방식이 일반화됐다.

여기서 중요한 오해가 있다. "AI가 글을 써준다"는 표현은 부정확하다. 실제로 AI에게 원하는 방향으로 써지게 하는 '설계 능력'이 핵심이다.

언론사도 마찬가지다. 보도자료를 요약하거나 인터뷰를 정리할 때 이 툴을 활용한다. 실제로 몇몇 언론사는 내부 기사 클러스터링 시스템에 AI 자동 요약 기능을 탑재했다. 기자가 직접 AI 프롬프트를 입력해 초안→편집→송고 루틴을 수행하기도 한다.

즉, "글을 잘 쓰는 사람"보다 "어떻게 써지게 할지를 아는 사람"이 실무의 '코어'로 부상하고 있다.

구조의 미학: 보도자료는 '쓰기'가 아닌 '짜기'

그렇다면 2025년 8월 현재, 보도자료는 어떻게 작성해야 할까. 고정관념 한가지를 버려야 한다.

"자료는 짧아야 한다" → 반드시 그렇지 않다.

언론사 기자들이 AI를 통해 구조화된 자료를 '읽어내는' 시대에서, 보도자료는 정보량이 많더라도 명확하게 구조화돼 있다면 전혀 문제 되지 않는다. 오히려 선택의 폭을 넓혀준다.

보도자료 4단 구성법

1. 헤드라인과 리드 요약 (3~4줄)

- 기사 제목으로 바로 활용 가능한 형태로 구성

- 핵심 문장에는 구체적 수치, 비교 대상, 시장 맥락 포함

- 예: "○○○, 8개월 만에 50개 기업 도입…상업용 부동산 데이터 시장 12% 성장 견인"

2. 주제별 본문 분할

- 서비스/제품 핵심 기능과 차별점

- 시장 배경 및 변화 트렌드

- 경쟁사 대비 우위 요소

- 정량적 성과 지표와 고객 인용문

- 향후 사업 계획과 기대 효과

3. 부록자료

- 자주 묻는 질문(FAQ) 5~7개

- 상황별 질문과 메시지 대응 가이드

- 보도자료 해설 메모(배경 설명, 용어 정리)

4. 회사 소개 및 연락처

- 3~5줄 이내 최신 회사 소개문

- 담당자 직통 연락처와 이메일

- 추가 자료 요청 시 대응 방법

이런 구조로 제공하면 기자는 필요한 블록만 선택해 기사화할 수 있다. 또는 기자가 활용하는 AI가 전체 맥락을 이해하고 정확한 요약을 생성할 수 있다. 정보는 풍성하되 흐트러지지 않는 게 핵심이다.

이미지 전략: '딱 한 장'의 시대는 끝났다

과거에는 기사에 들어갈 대표 이미지 1~2장을 보도자료에 첨부하는 것이 보통이었다. 그러나 네이버, 카카오 등 주요 포털이 정확도·최신성 기반 자동 클러스터링 시스템을 도입하면서 '한 장으로 승부하는 전략'은 효과를 잃었다.

1. 대표컷 + 활용컷 세트 제공 (총 5~6장)

- 서비스 전경, 사용자 모습, 인터페이스, 조직 사진 등

2. 인포그래픽 활용

- 수치와 비율을 시각화한 차트

- 주요 성과를 보여주는 타임라인

3. 다양한 형태별 구성

- 정방향(1:1), 가로형(16:9), 세로형(9:16) 이미지

- 각 이미지별 캡션과 출처 명확히 기재

4. 파일명 체계화

- 예: '회사명_서비스명_설명.jpg' 형태로 통일

이미지 역시 글과 마찬가지다. 다양하게 제공하되, 어떤 것을 선택하더라도 핵심 메시지에서 벗어나지 않도록 기획해야 한다.

'선택지'를 설계할 줄 아는 진짜 AI 시대 홍보인재

우리는 다음과 같은 새로운 환경에서 일하고 있다.

글을 '잘 쓰는' 것보다, 어떻게 써지게 만들지 아는 사람이 실력자다.

기자는 다양한 선택지를 원하고, 우리는 그 선택지를 전략적으로 기획해야 한다.

자료는 풍성하되, 메시지 방향은 일관되게 좁혀야 한다.

완전한 통제가 아닌, 방향성 있는 개방이 새로운 홍보 전략이다.

오늘도 보도자료를 다듬으며 스스로에게 묻는다

"이 자료를 받은 기자는 어떤 마음으로, 어떤 상황에서 기사를 작성할 것인가?"

"그 기사에서 우리의 핵심 메시지는 온전히 살아남을 것인가?"

"AI가 이 자료를 요약할 때 어떤 방향으로 해석할 것인가?"

이 질문들에 대한 확신으로 답할 수 있다면, 우리는 여전히, 그리고 앞으로도 유능한 홍보 실무자다.

정보량은 늘리되 구조는 명확하게, 선택지는 다양하게 주되 방향은 일치시키는 것. 답안지를 주는 것이 아니라 좋은 문제집을 만드는 것. 이것이 AI 시대 홍보 실무자가 갖춰야 할 역량이다.

