KT P&M, 안전보건 관리 글로벌 표준 인증 취득

KT P&M이 안전보건 관리 글로벌 표준 ISO 45001 인증을 공식 취득했다고 20일 밝혔다.

ISO 45001 인증은 사업장에서 발생할 수 있는 각종 위험을 사전 예측, 예방하고 조직의 안전보건을 체계적으로 관리하기 위한 요구사항을 규정한 국제 표준이다.

KT P&M은 ISO 45001 인증 취득을 통해 ▲경영진의 안전보건 경영 역량과 리더십 ▲체계적인 위험성 평가 시스템 및 개선활동 ▲중대재해 예방 및 대응체계 구축 등에서 본사 및 전국 231개 사업장에서의 안전보건 관리 역량을 인정받게 됐다.

관련기사

박태호 KT P&M 대표는 “그간 KT P&M이 내실 있게 정착시킨 안전 최우선 문화가 이번 ISO 45001인증 취득의 결과로 이어져 기쁘다”며 “앞으로도 데이터 기반의 안전관리 시스템을 도입해 한층 더 강화된 안전보건 경영을 지속해 나가겠다”고 말했다.

KT P&M은 KT그룹의 전원과 마이크로웨이브 기술전문 자회사로 이 분야 설계, 시공부터 구축, 관제, 운용 유지보수까지 전 분야에 걸친 업면허를 취득하여 검증된 전문 기술력을 갖추고 있다.