"가격 절반인데, 브롬톤 왜 사요?"…저렴한 접이식 전기 자전거 주목

영국 케임브리지에 본사를 둔 접이식 전기 자전거 업체 플릿(FLIT)이 가벼운 전기 자전거 ‘플릿 M2’를 공개했다고 자동차매체 일렉트렉이 19일(현지시간) 보도했다.

플릿 M2의 무게는 배터리 포함 14.5kg에 불과하며, 기존 프레임을 개조한 것이 아닌 맞춤형 전기 자전거로 처음부터 설계됐다.

영국 전기자전거 제조사 플릿이 접이식 전기 자전거 M2를 공개했다. (사진=플릿)

용접 대신 항공우주 등급의 접착제를 사용했다. 케임브리지에서 수작업으로 조립돼 티타늄과 같은 값비싼 소재 없이도 작게 접을 수 있는 작고 깔끔한 일체형 자전거다.

또, ▲250W 후면 허브 모터 ▲230Wh 내장 배터리 ▲유압식 디스크 브레이크 ▲ 50km 주행거리 등 훌륭한 통근용 사양을 갖추고 있다. 가격은 2천499파운드(약 477만원)로 저렴한 수준이다.

출처=플릿

이 제품은 접이식 자전거의 대명사 영국 브롬톤이 최근 출시한 ‘일렉트릭 T 라인’을 겨냥한 것이라고 일렉트렉은 전했다.

영국 브롬톤이 최근 출시한 일렉트릭 T (출처=브롬톤)

브롬톤 일렉트릭 T는 아름다운 디자인을 갖췄고 무게가 약 0.5kg 가량 M2 보다 가볍다는 장점이 있으나, 가격이 5천799파운드(약 1천102만원)으로 플릿 M2보다 약 3천300파운드(약 630만원) 더 비싸다.

일렉트렉은 FLIT M2이 저가형이 아닌 꽤 괜찮은 고급형 자전거라며, 성능이 비슷한 브롬톤 모델에 비해 절반도 안 되는 가격이 눈길을 특히 끈다고 평했다.