기아, 국내 최대 방위 전시회 참가…'타스만' 군용차 실물 공개

기아가 국내 최대 규모 방위 산업 전시회인 ‘서울 ADEX 2025’ 비즈니스 데이에서 다양한 군용 차량을 공개한다고 20일 밝혔다.

올해로 15회째를 맞는 서울 ADEX는 전세계 35개국 600여개 업체들이 참가해 항공우주 및 방위 산업 관련 첨단 기술과 장비 등을 대거 선보인다.

지난 17일부터 3일간 경기도 성남 서울공항에서 ‘퍼블릭 데이’가 진행됐으며, 20일부터 5일간 고양 킨텍스에서 방산 관계자를 대상으로 ‘비즈니스 데이’가 열린다.

이번 전시에서 기아는 타스만 군용 지휘차 실물을 처음 공개한다.

서울 ADEX 2025 기아 전시관 전경

타스만 군용 지휘차는 정통 픽업 특유의 오프로드 성능과 안전·편의 사양을 기반으로 무전기와 안테나 등을 장착해 작전 운용능력을 강화한 차량이다. 지난달 한국 군의 표준 지휘용 픽업으로 선정돼 연내에 실전 투입된다.

기아는 지난 6월 선보인 차세대 중형표준차(KMTV)도 전시한다.

차세대 중형표준차는 ▲수심 1m 하천 도하 ▲60% 종경사 및 40% 횡경사 주행 ▲전자파 차단 설계 ▲영하 32도 시동 ▲최대 병력 25명 또는 화물 10톤 수송 등 우수한 험지 주행 능력을 발휘한다.

아울러 ▲화물 적재가 가능한 ‘4인승 카고’ ▲정찰 능력 확대를 지원하는 ‘드론 탑재차’ ▲장소 제한 없이 위험지역을 감시하는 ‘AI 경계차’ 등 군의 사용 목적에 맞게 다양하게 제작한 소형전술차(KLTV)를 선보인다.

기아의 소형전술차는 현재 한국 군을 비롯해 유럽, 중동, 아시아·태평양, 중·남미 등 전세계에서 운용되고 있으며, 최근에는 폴란드 군의 신형 표준차량으로도 선정됐다.

기아는 이 밖에도 ▲프레임과 엔진 등으로만 구성돼 다양한 형태로 제작 가능한 타스만 및 중형표준차 베어샤시 ▲타스만 특수목적 파생차량 5종(작전지휘 차량, 카고 2종, 유조차, 냉동·냉장 부식차) ▲중형표준차에 방탄 패널을 부착한 중형전술차 ▲25톤 이상의 화물 적재가 가능하도록 신규 개발 중인 대형표준차(KHTV) 모형을 함께 전시한다.

기아 관계자는 “이번 ADEX에서 군의 안전한 이동을 돕는 다양한 특수차량을 선보인다”면서 “앞으로 군용 모빌리티의 미래 비전을 지속적으로 제시하겠다"고 말했다.