입으로 불어 사계절 입는다...우아한청년들, ‘배민조끼 에어테크’ 출시

배달의민족(배민) 물류 자회사 우아한청년들이 공기주입 단열기술을 적용한 기능성 조끼 ‘배민조끼 에어테크’를 출시했다고 20일 밝혔다.

이번 제품은 패션테크 기업 CVSM(커버써먼)과 협업해 개발한 업계 최초의 공기단열형 라이더웨어다. 라이더들이 계절에 상관없이 착용할 수 있는 조끼가 필요하다는 현장 의견을 반영해 제작됐다.

‘배민조끼 에어테크’는 입으로 3~5초간 공기를 불어 넣거나 빼는 방식으로 경량조끼와 패딩조끼를 자유롭게 전환할 수 있다. 내부에 공기가 주입되면 단열층이 형성돼 보온 효과가 최대 2.5배까지 높아지고, 공기를 빼면 통기성과 경량성이 강화돼 여름철에도 쾌적하게 착용할 수 있다.

(사진=우아한청년들)

조끼 뒷면에는 핫팩 또는 아이스팩을 넣을 수 있는 포켓이 마련돼 날씨와 기온 변화에 맞춰 활용할 수 있다. 또 양쪽 어깨에는 반사 스티치와 민트색 디자인이 적용돼 야간 주행 시 시인성을 높였다. 난연 소재와 발수 기능, 다수의 수납 포켓을 더해 내구성과 실용성도 강화했다.

우아한청년들에 따르면 신제품은 정식 출시 전 진행된 사전 테스트에서 라이더들로부터 3천건 이상의 긍정적인 반응을 얻었다. 라이더들은 “아우터와 이너로 모두 활용할 수 있을 것 같다”, “경량이라 주행이 편하다”, “포켓과 고리가 많아 실용적” 등의 의견을 남겼다.

우아한청년들은 출시를 기념해 오는 26일까지 네이버 배민커넥트 공식 스마트스토어에서 ‘배민조끼 에어테크 릴레이 선물 이벤트’를 진행한다. 구매 고객에게는 배민 헬멧, 세나 블루투스, 오클리 선글라스 등 사은품을 제공한다.

회사 관계자는 “배민조끼 에어테크는 라이더의 실제 근무 환경과 피드백을 반영해 개발된 제품”이라며 “앞으로도 배민라이더웨어를 통해 현장 중심의 안전하고 쾌적한 배달 환경을 만들겠다”고 말했다.