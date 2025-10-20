[인사] 보건복지부

◇실장급 승진 ▲사회복지정책실장 진영주(발령일자 : 2025. 10. 20.)

