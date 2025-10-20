ZDNet Korea 뉴스레터 구독신청
[인사] 보건복지부
인사
입력 :2025/10/20 09:47
조민규 기자
기자 페이지 구독
기자의 다른기사 보기
◇실장급 승진 ▲사회복지정책실장 진영주(발령일자 : 2025. 10. 20.)
조민규 기자
kioo@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
보건복지부
