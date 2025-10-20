전립선 효과 ‘쏘팔메토’ 건기식 생산‧판매 감소…왜?

‘쏘팔메토’ 열매 추출물을 원료로 만든 건강기능식품의 생산량과 판매량이 정부 품질관리 강화 이후 감소한 것으로 나타났다.

더불어민주당 남인순 의원이 식품의약품안전처로부터 제출받은 국내 제조 쏘팔메토 열매 추출물 제품의 생산량과 판매량 현황에 따르면, 쏘팔메토 촤근 4년간 연간 생산량은 ▲2020년 166톤 ▲2022년 638톤 ▲2024년 196톤 등으로 집계됐다. 판매량은 ▲2020년 165톤 ▲2022년 638톤 ▲2023년 213톤 ▲2024 189톤 등으로 나타났다.

쏘팔메토 (사진=남인순 의원실)

식약처가 인정한 쏘팔메토 열매 추출물 기능성은 전립선 건강 유지다. 관련해 쏘팔메토 원산지가 미국 플로리다, 조지아 등 남부 지역이다. 원료를 전량 수입하고 있는데, 인도산 쏘팔메토 가운데 지표성분인 지방산과 로르산(lauric acid) 함량을 높이기 위해 값싼 팜유나 코코넛 오일 등 다른 원료를 첨가하고 있다는 사실이 드러났다.

이후 식약처는 쏘팔메토 열매 추출물의 총 지방산과 식물스테롤의 규격 및 시험법을 신설하는 내용의 ‘건강기능식품의 기준 및 규격’ 고시를 개정했다. 농림축산식품부도 식약처 요청에 따라 ‘농산물의 원산지 표시 요령’ 고시를 개정해 농산물 가공품 중 건강기능식품의 원산지를 표시하는 대상 품목에 쏘팔메토 열매 추출물을 추가했다.

아울러 식약처가 실시한 온라인 부당광고 집중점검을 실시, ▲2023년 57건 ▲2024년 53건 ▲2025년 20건 등을 적발했다.

남 의원은 “식약처가 쏘팔메토 열매 추출물 품질관리를 위한 기준·규격을 개선하고, 농림축산식품부가 쏘팔메토 열매 추출물 제품에 원산지 표시를 의무화하는 등 품질 및 안전 관리를 강화한 이후 생산량과 판매량이 감소한 것으로 판단된다”라고 설명했다.