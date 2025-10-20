SKT, 프리미엄 호텔 뷔페 3천명 고객 초청한다

SK텔레콤이 전국 10곳의 프리미엄 호텔 뷔페로 총 3천명의 가입자들을 초청, 특별한 미식 경험을 선사한다.

SK텔레콤은 연말을 앞두고 T멤버십 미식 행사 ‘테이블 2025’를 개최한다고 20일 밝혔다.

이번 행사가 진행되는 호텔은 ▲서울시에 위치한 비스타 워커힐 호텔 ‘더 뷔페’, 포시즌스 호텔 ‘더 마켓 키친’ ▲인천시 인스파이어 엔터테인먼트 리조트 ‘셰프스 키친’ ▲경기도 더블트리 바이 힐튼 서울·판교 ‘데메테르’ ▲강원도 카시아 속초 ‘비스타’ ▲대전시 호텔인터시티 ‘타블도트’ ▲대구시 메리어트 호텔 ‘어반 키친’ ▲부산시 시그니엘 ‘더 뷰’ ▲광주시 라마다 플라자 바이 윈덤 ‘파라뷰’ ▲제주도 그랜드 하얏트 호텔 ‘그랜드 키친 뷔페’ 등이다.

행사는 11월 29일과 30일 양일에 걸쳐 진행되며, SK텔레콤은 추첨을 통해 총 1천500명의 가입자를 선정할 예정이다. 당첨된 가입자에게는 동반 1인과 함께 참가할 수 있도록 호텔 뷔페 식사 2인 초대권과 함께 아로마티카 헤어·바디 제품도 제공한다.

참가를 희망하면 이날부터 오는 11월 2일까지 T멤버십 앱을 통해 응모할 수 있으며, 당첨자는 11월 5일 개별 안내된다.

윤재웅 SK텔레콤 마케팅전략본부장은 “가입자의 일상 속 다양한 혜택을 위해 꾸준히 노력한 결과, 올해 T day는 누적 이용 1억건, T멤버십 앱은 월간 이용자수(MAU) 900만 돌파를 기록했다”며 “이번 행사를 통해 가입자들이 특별한 시간을 즐기시길 바란다”고 말했다.