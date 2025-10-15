SKT, AI 사내회사 구성원 대상 특별퇴직 시행

SK텔레콤이 이달 부로 출범한 AI 사내회사(CIC) 구성원 대상으로 특별퇴직 프로그램을 시행한다.

SK텔레콤 안팎에 따르면, 회사는 14일 AI CIC 구성원에 조직 역량 통합과 기능 효율화를 골자로 하는 특별퇴직 프로그램을 공유했다.

앞서 연휴 직전 직무 전환에 대한 회사 방침도 전달했는데, 이 과정에서 원치 않는 직무를 대신해 특별퇴직 프로그램으로 구성원의 선택권을 넓히겠다는 뜻이다.

회사 관계자는 “중복 업무와 역할을 효율화하는 과정에서 AI CIC 인력이 다른 조직에 배치되더라도 본인의 직무와 커리어를 보장할 수 있도록 특별퇴직 프로그램을 마련했다”고 설명했다.

관련기사

한편 SK텔레콤은 AI CIC를 두고 환경 변화에 유연하고 민첩하게 대응하기 위한 빠르고 가벼운 조직 체계를 갖추고, 구성원의 실력을 바탕으로 성과 지향과 지속적인 도전을 장려하는 조직문화를 구축키로 했다.

CIC 대표는 유영상 CEO가 겸임하며 세부적인 조직 개편은 이달 말 예정됐다.