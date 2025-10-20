LG엔솔, 전해질 신기술 개발…혹한 속 '배터리 성능·안전' 개선

LG에너지솔루션은 포항공과대학교(POSTECH), 성균관대학교와의 공동 연구로 리튬이온배터리의 저온 성능과 열 안전성을 동시에 개선할 수 있는 전해질 핵심 기술 개발에 성공했다.

공동 연구팀은 영하 20°C의 환경에서도 100회 충·방전 후 기존 전해질 대비 월등한 약 87%의 용량을 유지하고, 열 폭주도 약 90% 이상 억제할 수 있는 전해질 연구 개발에 성공했다고 20일 밝혔다.

이 연구 결과는 에너지 분야 학술지 ‘Advanced Energy Materials’와 ‘Journal of Materials Chemistry A’에 게재됐다고 밝혔다.

이번에 개발한 핵심 기술은 ‘알릴 트리메틸 포스포늄(APT)’ 계열 이온성 화합물을 활용한 전해질 기술이다.

(왼쪽부터)성균관대 화학공학부 박호석 교수, POSTECH 화학공학과 이기라 교수

이온성 화합물은 플러스와 마이너스 전하를 띠는 이온들이 자석처럼 강하게 결합해 만들어진 물질로, 전해질 내에서 이온을 이동시켜 전류를 흐르게 하는 역할을 한다. 이 중 APT 계열 이온성 화합물은 단순 첨가제의 기능을 넘어, 전해질의 동결점을 낮추고 계면 반응을 조절하는 다기능성 소재로 주목받고 있다.

공동 연구팀은 이 물질을 전해질 내에 도입함으로써 리튬이온전지의 성능 저하 주요 원인인 저온 이온 이동 저하와 계면 불안정성을 동시 개선하는 데 성공했다.

APT 계열 이온성 화합물이 전해질의 혼합물이 특정 비율에서 녹는점을 낮춰 전해질의 점도를 낮추고, 결과적으로 배터리가 영하의 극한 환경에서도 이온전도성을 안정적으로 유지할 수 있음을 확인했다.

실제 이 기술이 적용된 배터리셀은 영하 20 °C의 악조건에서 100회 충·방전 후 약 87%의 높은 용량 유지율을 달성하며 저온 환경에서의 월등한 성능을 입증했다. 보통 배터리 셀의 경우 동일한 조건에서 약 10% 안팎의 용량을 유지하는 것이 일반적이다.

후속 연구로 동일한 APT 계열 이온성 화합물을 고용량 실리콘 음극 전지에 적용해 열 폭주를 약 90% 이상 억제하는 등 배터리 열 안전성도 획기적으로 향상시켰다. 배터리셀 발화 시 발생하는 발열량을 기존 대비 90% 낮춰 열 전이 속도를 크게 줄일 수 있을 것으로 기대되고 있다.

LG에너지솔루션은 셀 제작 및 분석 인프라, POSTECH의 이온성 화합물 합성 역량, 성균관대의 계면 분석 기술이 결합해 이번 연구 성과를 도출했다고 덧붙였다. 이번 기술이 극저온 환경에서 작동해야 하는 특수 목적 배터리나 고용량 실리콘 음극을 적용한 차세대 배터리 등 폭넓은 분야에 활용될 것으로도 기대했다.

이기라 POSTECH 교수 연구팀은 “산업 현장의 기술 과제를 학문적으로 재해석해 실질적인 솔루션으로 발전시킨 모범적인 산학협력 모델”이라고 평가했다.

관련기사

성균관대 박호석 교수 연구팀은 “APT 이온성 화합물의 분자 설계 자유도를 활용하면 향후 전고체전지와 리튬금속전지로의 확장도 가능하다”고 말했다.

LG에너지솔루션 관계자는 “이번 연구는 하나의 이온성 화합물 플랫폼으로 성능과 안전성이라는 상충된 요구를 동시에 충족시킨 혁신적 사례”라며 “APT 기반 전해질 기술은 전기차뿐 아니라 항공·우주, 극저온 환경용 배터리 등 다양한 분야에서 새로운 고객가치를 제공할 수 있을 것”이라고 밝혔다.