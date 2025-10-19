[기고] IP 주도권 확보, K-콘텐츠 미래를 위한 필수 전략

넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스(이하 케데헌)’가 연일 대기록을 수립하고 있다. 지난 6월 공개 후 누적 시청 3억 1420만 뷰를 기록하며 역대 넷플릭스 영화·시리즈 최다 시청 기록을 갈아치웠다. 동시에, OST ‘골든’은 빌보드 ‘핫 100’ 차트 1위 자리를 8주 연속 차지하며 K-콘텐츠의 파급력을 입증했다. 이는 단지 흥행을 넘어선 K-컬처의 혁명이라 해도 과언이 아니다.

케데헌의 성공은 다른 산업군으로도 빠르게 확대되며 경제적 가치를 창출하고 있다. 영화 속 주인공들이 먹던 과자와 라면은 한정판 패키지로 출시되었고, 작품 속 캐릭터를 모티브로 한 빵과 간편식들은 편의점과 제과점에 등장했다. 패션 업계와 박물관 역시 발빠르게 케데헌 열풍에 동참했으며, 주인공들이 거닐던 남산타워와 낙산공원 성곽길을 찾는 국내외 관광객도 급증했다. 시청자들은 단순히 영상물을 소비하는 것을 넘어 일상에서의 체험과 소비로 연결하며 콘텐츠와의 접점을 확대하고 있는 것이다.

하지만 일부에서는 케데헌의 성공을 두고 '그들만의 잔치'라는 비판이 제기된다. 제작 과정에 한국 자본 투입과 국내 제작진들의 참여가 미미했고, 지적재산권(IP) 소유권자가 외국 회사이기 때문에, 이 막대한 성공의 과실이 한국의 제작 생태계로 직접 환원되지 못하는 뼈아픈 현실이 남는다. 한 평론가는 산업적 관점에서 K-콘텐츠로 보기 어렵지만, 한국 문화에 대한 긍정적인 관심을 환기시켰고 영화에 포함된 문화적 요소를 볼 때 K-콘텐츠로 볼 수도 있다는 의견을 제시하기도 했다.

윤기윤 SLL 대표이사

그렇다면 ‘넥스트 케데헌’을 진정한 K-콘텐츠로 만들고, 그 성과를 국내 산업으로 환원하려면 어떻게 해야 하는가? 먼저 K-콘텐츠의 역사를 돌이켜보면 내수 소비만 하던 초창기 모델에서, ‘겨울연가’, ‘대장금’ 등 국내에서 제작해 해외로 수출하여 한류 붐을 처음 일으킨 수출형 모델로 발전했다. 이후 ‘오징어게임’, ‘킹덤’, ‘흑백요리사’ 등 한국에서 기획·제작된 콘텐츠를 글로벌 OTT 플랫폼을 통해 공개하는 글로벌향 단계로 진입했다.

그러나 이 과정에서 글로벌 OTT 플랫폼에 자본과 유통망을 의존하게 되면서 IP 주도권을 넘기게 되었다는 뼈아픈 지적이 발생했다. 방송통신위원회 보고서에 따르면, 국내 방송광고시장은 3년 연속 하락세를 보이며 위축되고 있으며, 제작단가 상승에 따른 제작사들의 수익성 악화로 국내 제작 수요가 줄어들고 있는 실정이다. K-콘텐츠가 글로벌 시장을 적극적으로 공략하는 모습과 역설적으로 국내 시장은 뒷전이 된 셈이다.

다시 케데헌의 성공 사례를 분석하면, 영어가 주 사용 언어인 북미권 제작자들이 K팝과 무속신앙이라는 한국 문화 요소를 애니메이션 영화로 만들어 글로벌 OTT 플랫폼을 통해 성공을 거두었다. 여기서 넥스트 케데헌이 지향해야 할 방향성이 명확해진다. 각 단계를 거치며 축적해온 K-콘텐츠의 IP 자산과 제작 경쟁력을 이제 글로벌 시장을 직접 공략하는 데에 적극적으로 사용해야 한다.

다시 말해 K-콘텐츠의 IP를 기반으로 하되, 기획 및 초기 자본 투입부터 현지 시장을 겨냥하여 핵심 IP 지분 및 권리를 국내 제작사가 주도적으로 확보하는 것이 중요하다는 의미다. 이를 위해 전 세계 현지에서 제작을 진행하고, 유통을 위한 글로벌 파트너십을 구축하는 ‘초현지화’ 전략으로 전환해야 한다.

넷플릭스가 지난 2분기 주주 서한을 통해 발표한 내용에 따르면 2025년 상반기 전체 시청 시간의 약 30%가 비영어권 콘텐츠에서 발생했고, 전체 콘텐츠에서 K-콘텐츠가 차지하는 비중은 약 7% 정도이다. 이는 비영어권 콘텐츠에 속하는 K-콘텐츠가 거대한 글로벌 시장의 일부에만 국한되어 있었다는 것을 의미한다.

이러한 거대한 시장 기회를 선점하기 위해 국내 기업들의 움직임이 빨라지고 있다. 필자가 근무하고 있는 SLL은 이미 미국 자회사 스튜디오 wiip과 손잡고 영어권 시장 공략을 위한 콘텐츠 제작에 착수했다. 이는 단순히 '수출'을 넘어 '현지 시장에서 IP 주도권을 확보하며 제작'하는 ‘초현지화’의 새로운 시대를 여는 도전이다. SLL 외에도 다수의 국내 제작사들이 영어 콘텐츠 제작에 도전하고 있다는 소식은 매우 반가운 점이다.

K-콘텐츠의 해외 시장 공략은 그동안 문화3체육관광부와 한국콘텐츠진흥원의 꾸준한 지원과 투자 덕분에 탄력을 받아왔으며, 앞으로는 이러한 정책 기조를 바탕으로 ‘초현지화’ 단계까지 확장될 필요가 있다. 그동안 문화체육관광부와 한국콘텐츠진흥원은 K-콘텐츠의 제작 지원은 물론, 수출 상담회 등을 열어 글로벌 협업 및 해외 시장 진출 지원 사업을 적극 확대하며 좋은 성과를 내어왔다. 여기에 더해, '초현지화' 전략을 지원하기 위한 정책적 지원이 필요하다. 글로벌 공동제작이 활성화될 수 있도록, 민간과 정부가 함께 조성하는 협력형 펀드로 확대함과 동시에 현지 거점 지원정책이 마련된다면, K-콘텐츠는 제작부터 유통까지 전 과정에서 IP를 주도적으로 관리할 수 있을 것이다.

케데헌의 성공은 콘텐츠가 음악, 푸드, 패션, 뷰티, 관광에 이르기까지 한국 문화를 알리는 가장 유효한 종합선물세트 임이 증명되었다. K-콘텐츠를 국가전략산업으로 육성하고, K-컬처 300조 원 시대로 나아가기 위해 민관이 힘을 합쳐 전진해야 할 때이다.

*본 칼럼 내용은 본지 편집방향과 다를 수 있습니다.

