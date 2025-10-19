단백질 열풍 괜찮나…"단백질 쉐이크·파우더서 납 수치↑"

미국 유력 소비자 전문지 컨슈머리포트(CR)에 따르면, 미국서 판매 중인 인기 단백질 파우더와 단백질 쉐이크 다수에서 안전 기준을 초과한 수준의 납이 검출돼 주목되고 있다고 NPR, 퓨처리즘 등 외신들이 최근 보도했다.
컨슈머리포트는 작년 11월부터 3개월 간 미국 내 오프라인 매장과 온라인 소매업체에서 유통 중인 단백질 파우더, 쉐이크 23종을 대상으로 시험을 진행했다. 검사 결과, 전체의 3분의 2 이상 제품에서 전문가 권장 1일 섭취 허용량을 초과하는 납이 검출됐다. 일부 제품의 경우 안전 기준의 10배 이상 높은 수치를 기록한 것으로 나타났다.
휴엘(Huel) 블랙 에디션 파우더에서 1회 제공량 당 6.3㎍(마이크로그램)의 납이 검출됐는데, 이는 CR 자체 안전 기준치 대비 1천290%에 해당하며, 네이키드 뉴트리 비건 매스 게이너의 경우 7.7㎍납이 검출돼 기준치의 1천570%에 달했다. 그 밖에 제품의 경우 상대적으로 수치는 낮았으나, 대부분 주의가 필요한 수준의 납을 함유한 것으로 확인됐다.
CR은 납은 소량이라도 체내에 남아 시간이 지남에 따라 축적될 수 있고 장기 노출 시 신경계 및신장에 심각한 영향을 미칠 수 있다고 지적했따. 특히 최근 단백질 파우더의 경우 간식이 아닌 식단의 핵심 요소로 자리 잡고 있어 이에 대한 우려가 커지고 있다.
조사 결과 중 눈에 띄는 내용은 식물성 단백질 파우더의 납 수치가 특히 높았다는 점이다. 식물성 제품은 유제품(유청) 기반 제품 대비 납 농도가 약 9배, 소고기 기반 제품보다 2배 가량 높았다.
"유청이나 유제품 기반 단백질로 만든 단백질 파우더와 셰이크의 경우, 일반적으로 납 함량이 낮았다"며, "조사 제품의 절반은 매일 섭취하기에 부적절한 수준의 오염이 있었다"고 CR 기자 파리스 마르티노는 설명했다.
이런 수치는 즉각적인 위해를 유발하지는 않으나 전문가들은 식단에 실제로 필요한 단백질 양을 재고해 볼 가치가 있다고 지적하고 있다.
일리노이 대학 어바나-샴페인 캠퍼스 건강 운동학 교수 니콜라스 버드는 "단백질 열풍이 만연하다"며, "건강한 식습관을 가지고 있다면 단백질만 따로 섭취할 필요는 전혀 없다"고 밝혔다.