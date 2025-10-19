단백질 열풍 괜찮나…"단백질 쉐이크·파우더서 납 수치↑"

미국 유력 소비자 전문지 컨슈머리포트(CR)에 따르면, 미국서 판매 중인 인기 단백질 파우더와 단백질 쉐이크 다수에서 안전 기준을 초과한 수준의 납이 검출돼 주목되고 있다고 NPR, 퓨처리즘 등 외신들이 최근 보도했다.

컨슈머리포트는 작년 11월부터 3개월 간 미국 내 오프라인 매장과 온라인 소매업체에서 유통 중인 단백질 파우더, 쉐이크 23종을 대상으로 시험을 진행했다. 검사 결과, 전체의 3분의 2 이상 제품에서 전문가 권장 1일 섭취 허용량을 초과하는 납이 검출됐다. 일부 제품의 경우 안전 기준의 10배 이상 높은 수치를 기록한 것으로 나타났다.

미국서 판매 중인 인기 단백질 파우더와 단백질 쉐이크 다수에서 안전 기준을 초과한 수준의 납이 검출됐다. (사진=클립아트코리아)

휴엘(Huel) 블랙 에디션 파우더에서 1회 제공량 당 6.3㎍(마이크로그램)의 납이 검출됐는데, 이는 CR 자체 안전 기준치 대비 1천290%에 해당하며, 네이키드 뉴트리 비건 매스 게이너의 경우 7.7㎍납이 검출돼 기준치의 1천570%에 달했다. 그 밖에 제품의 경우 상대적으로 수치는 낮았으나, 대부분 주의가 필요한 수준의 납을 함유한 것으로 확인됐다.

CR은 납은 소량이라도 체내에 남아 시간이 지남에 따라 축적될 수 있고 장기 노출 시 신경계 및신장에 심각한 영향을 미칠 수 있다고 지적했따. 특히 최근 단백질 파우더의 경우 간식이 아닌 식단의 핵심 요소로 자리 잡고 있어 이에 대한 우려가 커지고 있다.

조사 결과 중 눈에 띄는 내용은 식물성 단백질 파우더의 납 수치가 특히 높았다는 점이다. 식물성 제품은 유제품(유청) 기반 제품 대비 납 농도가 약 9배, 소고기 기반 제품보다 2배 가량 높았다.

"유청이나 유제품 기반 단백질로 만든 단백질 파우더와 셰이크의 경우, 일반적으로 납 함량이 낮았다"며, "조사 제품의 절반은 매일 섭취하기에 부적절한 수준의 오염이 있었다"고 CR 기자 파리스 마르티노는 설명했다.

관련기사

이런 수치는 즉각적인 위해를 유발하지는 않으나 전문가들은 식단에 실제로 필요한 단백질 양을 재고해 볼 가치가 있다고 지적하고 있다.

일리노이 대학 어바나-샴페인 캠퍼스 건강 운동학 교수 니콜라스 버드는 "단백질 열풍이 만연하다"며, "건강한 식습관을 가지고 있다면 단백질만 따로 섭취할 필요는 전혀 없다"고 밝혔다.