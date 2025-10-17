넷마블, '트위치콘 2025' 맞아 미디어 허브에 전용 탭 개설

'나 혼자만 레벨업: 어라이즈 오버드라이브' 이미지·영상 등 공식 리소스 제공

게임입력 :2025/10/17 16:40

정진성 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

넷마블은 '트위치콘 2025' 개막에 맞춰 글로벌 프레스룸 채널 '넷마블 게임 미디어 허브' 내에 '트위치콘 2025' 전용 탭을 신설한다고 17일 밝혔다.

'트위치콘 2025'는 이날부터 19일까지 미국 샌디에이고 컨벤션 센터에서 열린다.

이번 전용 탭은 PC·콘솔 액션게임으로 개발 중인 '나 혼자만 레벨업: 어라이즈 오버드라이브'의 정보 전달을 위해 마련됐다. 넷마블은 '트위치콘 2025' 기간 동안 해당 탭을 통해 게임 이미지와 영상, 보도자료, 현장 사진, 이벤트 안내 등 공식 리소스를 제공할 예정이다.

넷마블 게임 미디어 허브, ‘트위치콘 2025’ 전용 탭 개설.

넷마블은 '트위치콘 2025'에 부스를 마련하고 '나 혼자만 레벨업: 어라이즈 오버드라이브'의 신규 콘텐츠가 포함된 데모 버전을 공개한다. 관람객들은 현장에서 데모 버전을 시연하고 테마 포토 스테이션 등 이벤트에 참여할 수 있다.

관련기사

정진성 기자js4210@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
넷마블 게임미디어허브 트위치콘2025

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

삼성 파운드리, 현대차 8나노 車 반도체 수주

OTT 중도해지 제재 시끌…"소비자 보호" VS "체리피킹 우려"

핼러윈 마케팅, 3년째 자취 감췄다…유통가, 연말 대목에 ‘올인’

나라장터 복구됐지만 기업·기관 '혼선'…공공사업 유찰 속출

ZDNet Power Center