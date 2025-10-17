엔엑스쓰리게임즈, 문형두 AD·강광철 TD 합류...'프로젝트 아우턴트' 개발 참여

엔엑스쓰리게임즈(각자 대표 최재헌, 최일돈)는 문형두 아트 디렉터와 강광철 테크니컬 디렉터를 영입했다고 16일 밝혔다.

이번 영입으로 엔엑스쓰리게임즈가 개발 중인 PC·콘솔 기반 AAA급 RPG ‘프로젝트 아우턴트’의 본격 개발이 추진된다.

‘프로젝트 아우턴트’는 엔엑스쓰리게임즈의 모든 역량을 결집해 제작하는 AAA급 RPG 프로젝트다. 언리얼 엔진 5를 활용한 하이엔드 액션 RPG로, 폭발적인 진화가 만들어낸 독특한 생명체들이 등장하는 독창적인 세계관을 담고 있다.

엔엑스쓰리게임즈에 합류한 (좌)강광철TD, (우)문형두AD.

문형두 아트 디렉터는 ‘로스트아크’, ‘오딘’ 등 대형 프로젝트에서 핵심 아트 파트를 이끌며 풍부한 경험을 쌓은 인물로, 라이온하트스튜디오 창립 멤버이자 아트 디렉터를 역임했다. 그는 ‘프로젝트 아우턴트’의 아트 총괄을 맡아, 독창적인 세계관과 비주얼 스타일을 구축하는 데 주력한다.

관련기사

강광철 테크니컬 디렉터는 ‘검은사막’, ‘크로노 오디세이’ 등에서 엔진 및 시스템을 담당했으며, 전 크로노스튜디오 CTO 겸 개발총괄을 역임한 언리얼 엔진 권위자다. 엔엑스쓰리게임즈에서는 ‘프로젝트 아우턴트’의 테크니컬 디렉션을 맡아 언리얼엔진5 기반의 개발을 주도한다.

이번 인력 보강을 통해 엔엑스쓰리게임즈는 최고의 역량을 갖춘 핵심 인력들을 안정적으로 확보했다. 이는 단순히 개발력을 강화하는 것을 넘어, 글로벌 시장의 판도를 뒤흔들 차세대 AAA급 타이틀 탄생을 예고하는 중요한 전환점이 될 것으로 기대된다.