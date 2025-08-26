엔엑스쓰리게임즈, 정유식 최고기술책임자 합류

엔엑스쓰리게임즈(각자 대표 최재헌, 최일돈)는 기술 경쟁력 강화를 위해 정유식 최고기술책임자(CTO)를 영입했다고 26일 밝혔다.

정유식 CTO는 현재 서비스 중인 로드나인의 안정성 강화를 비롯해, MMORPG 분야에서 축적한 경험을 토대로 전사 개발 환경 고도화와 향후 프로젝트 전반의 기술 전략 수립을 총괄한다.

정유식 CTO는 엔씨소프트 블레이드앤소울2에서 리드 서버 프로그래머로 활동하며 글로벌 서비스(한국·대만·일본·중국)를 책임진 베테랑 개발자다. 서버 개발팀을 이끌며 서버 구조 재설계, 계정 인증 시스템 구축, 해외 런칭 지원 등 핵심 영역을 주도했다.

엔엑스쓰리게임즈 정유식 CTO.

또한 약 20년의 온라인 게임 개발 경력을 바탕으로 MMORPG 분야 전반에 걸친 기술적 전문성과 운영 노하우를 축적한 인물이라는 게 회사 측의 설명이다.

이번 영입은 국내외 MMORPG 시장에서 검증된 개발자들이 한 팀으로 집결했다는 점에서 의미가 크다. 정유식 CTO뿐만 아니라, 엔씨소프트에서 호흡을 맞춰온 DB·서버·엔진 분야의 베테랑 개발진도 함께 합류했다. 이들은 각자의 전문 영역에서 축적한 실전 경험을 바탕으로 엔엑스쓰리게임즈의 차세대 개발력 고도화를 견인할 것으로 기대하고 있다.

김효재 엔엑스쓰리게임즈 개발총괄 부사장은 “업계 최고 수준의 개발진이 합류하면서 엔엑스쓰리게임즈의 기술 기반과 내실이 한층 강화됐다”며 “이번 영입을 통해 회사의 기술력을 한 단계 고도화하고, 다양한 행보에서 그 성과를 보여드릴 수 있을 것이라 기대한다”고 전했다.