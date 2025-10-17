고성능 전기 슈퍼바이크 주목…"출력 대 중량비 최고"

스페인 전기 오토바이 제조사 ‘스타크 퓨처(Stark Future)’가 새로운 도로 주행용 전기 슈퍼바이크 '바그 SM(VARG SM)'을 공개했다고 일렉트렉, 뉴아틀라스 등 외신들이 최근 보도했다.

이 바이크는 오프로드가 아닌 처음부터 아스팔트 주행에 맞춰 설계된 전기 슈퍼모토로, 더 정밀한 지오메트리, 향상된 서스펜션, 최대 80마력에 달하는 강력한 출력을 자랑한다. 무게는 124.5kg에 불과해 출력 대 중량비는 0.479kW/kg으로, 전 세계 양산형 슈퍼모토 중 가장 높다.

스타크 퓨처의 바그SM은 생산형 슈퍼 모터사이클 중 출력 대비 중량비가 가장 높다. (출처=스타크 퓨처)

카본 파이버 슬리브 모터와 인버터를 통합해 강력한 914Nm 후륜 토크를 생성한다. 또 동력을 공급하는 7.2kWh 벌집 구조 마그네슘 배터리를 탑재해 섀시 강성을 높였다. 충전 시간은 3.3kW 휴대용 충전기를 통해 약 2시간이 걸린다. 타이어는 기본, 고성능, 우천시, 극한 날씨 등에 따라 4개 옵션을 제공한다.

사진=스타크 퓨처

도심 주행 시 183㎞, 교외 주행 시 118㎞, 세계 이륜자동차 시험주기 표준(WMTC) 조건에서 약 81km의 주행 거리를 제공한다고 회사 측은 설명했다.

스타크는 이 모델이 자사 바이크 중 가장 깔끔한 조종석을 갖추고 있다고 강조했다. 이는 내부 배선, CNC 알루미늄 맵 스위치, 방수 및 충격 방지 기능을 갖춘 안드로이드 기반 안켄스톤 디스플레이 덕분이다. 내비게이션, 주행 모드 선택, 주행 데이터 분석 등의 기능을 화면을 통해 이용할 수 있다.

가격은 최대 출력 60마력 스탠다드 모델이 1만2천900달러(약 1천800만원), 80마력 알파 모델이 1만3천900달러(약 1천900만원)다.