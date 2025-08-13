'페라리 V8' 엔진 단 오토바이 등장…성능이?

슈퍼카 페라리의 강력한 엔진을 탑재한 슈퍼 바이크가 등장해 화제가 되고 있다고 과학전문매체 뉴아틀라스가 최근 보도했다.

미국에서 모터사이클 커스텀을 전문으로 하는 맥스 하잔(Max Hazan)은 약 1년 간의 작업 끝에 HF355라는 바이크를 탄생시켰다.

이 맞춤형 바이크는 1994년부터 1999년 사이 페라리 F355에 탑재된 V8 엔진의 이름을 따서 HF355라고 이름이 붙여졌다. (사진=하잔 모터웍스)

이 바이크에는 페라리 역사상 가장 뛰어난 사운드와 즉각적인 반응성을 자랑하는 3.5리터(ℓ) V8 엔진이 탑재됐다. 이 엔진은 1994년~1999년까지 슈퍼카 ‘페라리 F355’에 사용됐고 분당 회전 수가 약 1만rpm에 달한다.

HF355는 400마력 엔진이 세로로 장착돼 6단 변속기와 결합됐다. 연료를 채우지 않았을 때 바이크 무게는 약 250kg인데, 이 가운데 107kg 가량이 엔진 무게에 달한다. 이는 1천cc급 스포츠 바이크보다 약 45kg 무겁지만 V8 엔진을 얹은 점을 감안하면 놀라운 수치라고 해당 매체는 전했다.

연료를 채우지 않았을 때 바이크 무게는 250kg, 그 중 절반이 엔진 무게에 달한다. (사진=하잔 모터웍스)

엔진 냉각을 위해 엔진 하부에 덕트 라디에이터를 설치했고 컴퓨터로 제어되는 4개의 팬이 열을 식혀준다. 또, V8 엔진의 무게를 이겨내기 위해 기존 프레임은 완전히 제거됐으며 모든 부품은 엔진과 변속기에 직접 볼트로 고정된다.

전제 구조는 맞춤 제작된 프레임과 카본 차체, 헤더와 배기 시스템, 전•후 서스펜션까지 모든 것이 맞춤으로 구성됐다. 그 결과 출력 대비 중량비는 파운드당 약 0.67마력으로 초고성능 바이크 BMW S1000 RR을 능가한다.

전체 길이는 어드벤처 바이크와 비슷하지만, 클래식 스포츠 바이크의 외관을 유지하기 위해 휠베이스를 63인치로 줄였다. 시트 높이, 핸들바 거리 등을 조율해 인체공학적 부담도 최소화했다.이 바이크의 정확한 세부 제원은 아직 공개되지 않은 상태다.

과거에도 자동차 엔진을 바이크에 탑재한 적이 있으나 HF355는 현실적인 크기와 구조를 갖추고 있다는 점에서 특별하다고 외신들은 전했다.