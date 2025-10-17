성남문화재단, 최상철현대무용단 대표작 2편 성남아트리움 공연

성남문화재단(대표 윤정국)은 ‘예술경영지원센터 2025 공연예술 지역 유통지원사업 선정작’으로 최상철현대무용단의 ‘CHAOS Ⅱ’와 ‘그들의 논쟁’을 선보인다고 17일 밝혔다.

오는 25일 오후 3시 성남아트리움 대극장에서 진행되는 이번 공연에서는 한국 현대무용의 독창성과 미학적 확장을 꾸준히 모색해 온 안무가 최상철이 기획한 대표작 두 편을 한 무대에서 만날 수 있다.

먼저 ‘CHAOS Ⅱ’는 한국 전통춤의 절제미와 스트리트 댄스의 역동성을 결합해 혼돈 속에서 질서를 찾아가는 인간의 내면세계를 그린다. 변화와 혁명의 에너지를 표현하는 붉은색 이미지를 중심으로, 무용수의 움직임을 극대화하는 음악과 조명효과를 더해 감각적이고 강렬한 시청각 경험을 선사한다. 이 작품은 2018년 한국현대무용진흥회 ‘최우수작품상’을 수상하며 한국 현대무용의 확장 가능성을 입증한 바 있다.

이어 선보이는 ‘그들의 논쟁’은 의사소통의 부재에서 비롯한 갈등과 오해를 남성 무용수들의 다이내믹하고 격렬한 에너지로 풀어내며 인간 소통 방식에 대한 근원적인 질문을 던지는 작품이다. 2010년 초연한 ‘논쟁’을 서사와 구성미를 강화하여 재구성한 작품으로, 2023년 대한민국무용대상 대통령상을 수상하며 예술적 완성도를 인정받은 바 있다고 재단 측은 설명했다.

티켓은 성남아트센터 홈페이지 혹은 NOL티켓을 통해 온라인 또는 전화로 예매가 가능하다. 전석 1만5천원. 공연 및 예매에 대한 자세한 사항은 성남문화재단 고객센터 및 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

윤정국 성남문화재단 대표는 “예술경영지원센터 지원사업을 통해 작품성과 성장 잠재력을 인정받은 우수 창작 작품을 시민에게 소개할 수 있어 의미가 크다”라며 “다양한 지원사업 연계를 통해 지역 예술생태계를 활성화하고 시민이 수준 높은 공연을 폭넓게 향유할 수 있도록 하겠다”라고 밝혔다.

이창근 예술-기술 칼럼니스트(전 한국문화정보원 이사)는 “이번 두 작품은 한국적 컨템포러리댄스가 전통적 신체언어에서 출발해 동시대적 감정과 사회적 긴장을 어떻게 새롭게 해석할 수 있는지를 보여주는 의미 있는 실험”이라며 “감각적 에너지와 서사적 밀도를 동시에 지닌 이번 무대는 혼돈과 논쟁이라는 인간의 본질적 주제를 통해 K-댄스, 나아가 K-컬처의 표현 지평을 확장하는 계기가 될 것”이라고 추천평을 전했다.