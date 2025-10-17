Arm, 메타와 AI 효율성 강화 파트너십 체결

Arm은 17일 AI 소프트웨어부터 데이터센터 인프라에 이르는 컴퓨팅의 전 영역에서 AI 효율성을 확장하기 위해 메타와 전략적 파트너십을 체결했다고 밝혔다.

이번 전략적 파트너십 강화는 양사가 다년간 지속해온 하드웨어 및 소프트웨어 공동 설계 협력을 기반으로 한다.

Arm의 전력 효율적 AI 컴퓨팅 기술력과 메타의 AI 제품, 인프라, 오픈소스 기술 혁신을 결합해 성능과 효율성을 대폭 향상시키는 것을 목표로 한다.

Arm과 메타가 AI 효율성 향상을 위한 다년간 파트너십을 체결했다. (사진=Arm)

페이스북과 인스타그램의 검색과 개인화를 지원하는 AI 기반 순위 및 추천 시스템은 Arm 네오버스 기반 데이터센터 플랫폼을 활용한다.

양사는 컴파일러와 라이브러리부터 주요 AI 프레임워크에 이르기까지 메타의 AI 인프라 소프트웨어 스택을 Arm 아키텍처에 최적화하기 위해 긴밀히 협력했다.

또 파이토치 머신러닝 프레임워크, vLLM 데이터센터 추론 엔진 전반에 걸쳐 AI 소프트웨어 최적화를 한층 강화한다.

Arm KlediAi로 최적화된 익스큐토치(execuTorch) 기반을 고도화해 수십억 대의 기기에서 효율성을 높이고, 모델 배포를 더욱 간소화함으로써 엣지에서 클라우드까지 AI 애플리케이션 성능을 가속화할 예정이다.

양사는 앞으로도 오픈소스 프로젝트에 대한 최적화를 지속 확장해 전 세계 수백만 명의 개발자가 Arm 기반 환경에서 더욱 효율적인 AI를 구축하고 배포할 수 있도록 지원할 계획이다.

관련기사

산토시 야나르단 메타 인프라 부문 대표는 "AI는 사람들이 연결하고 창조하는 방식을 변화시키고 있다. Arm과 파트너십을 통해 메타 애플리케이션 및 기술을 사용하는 30억 명이 넘는 사용자에게 혁신을 효율적으로 제공할 수 있게 됐다"고 밝혔다.

르네 하스 Arm CEO는 "메타와 협력으로 Arm의 전력대비 성능 우위와 메타의 AI 혁신 역량을 결합해 밀리와트급부터 메가와트급까지 모든 영역에서 더욱 스마트하고 효율적인 인텔리전스를 구현할 것"이라고 밝혔다.