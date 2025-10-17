"참치마요 제쳤다"…GS25, 묵참김밥 두 달 만에 누적 120만개 판매

김밥 카테고리 1위 차지…종가 김치 활용한 간편식 제품 확대

김민아 기자

GS리테일이 운영하는 편의점 GS25가 대상의 김치 브랜드 ‘종가’와 함께 선보인 ‘들기름묵은지참치김밥’이 출시 두 달 만에 누적 판매량 120만 개를 돌파하며, 김밥 카테고리 1위를 차지했다고 17일 밝혔다.

GS25가 지난 7월 출시한 ‘들기름묵은지참치김밥’은 ‘종가’의 백볶음김치에 참치마요와 GS리테일 식품 연구원이 개발한 들기름 배합을 더한 제품이다.

‘들기름묵은지참치김밥’은 남녀노소 모두에게 큰 인기를 끌며 누적 판매량 120만 개를 돌파하고, 김밥 카테고리 1위였던 ‘참치마요듬뿍김밥’을 제치고 두 달 연속 1위 자리를 차지하고 있다.

GS25가 K-푸드 열풍에 맞춰 종가 김치를 활용한 간편식 5종을 출시했다. (제공=GS리테일)

외국인에게도 높은 인기를 끌고 있다. 명동·홍대·성수 등 외국인 관광객 방문 비중이 높은 점포 37곳 분석 결과, 출시 초기 일주일(7월 23일~29일) 대비 최근 일주일(10월 1일~7일) ‘들기름묵은지참치김밥’ 매출이 36.7% 증가한 것으로 나타났다.

이러한 인기에 힘입어 GS25는 종가 김치를 활용한 간편식 라인업을 확대한다. 지난 7월 ▲들기름묵은지참치김밥 ▲김치제육삼각김밥을 선보인 데 이어, 이달 ▲들기름묵은지참치삼각김밥 ▲대패삼겹깍두기볶음밥 ▲묵은지대패삼겹김밥 등을 순차 출시한다.

GS25는 백볶음김치, 배추김치, 깍두기 등 다양한 종가 김치를 활용해 K-푸드 연계 간편식 라인업을 확장하고 외국인 방한객들이 편의점에서 간편하게 한식의 깊은 맛을 즐길 수 있도록 한다는 전략이다.

안진웅 GS리테일 FF팀 매니저는 “GS25는 김치 명가 대상과 협업해 다양한 김치를 활용한 간편식을 선보여 고객 입맛을 사로잡고 있다”면서 “K-푸드 인기가 높아지는 가운데 김치를 활용한 다채로운 간편식으로 내·외국인 고객 모두의 입맛을 사로잡겠다”고 말했다.

김민아 기자jkim@zdnet.co.kr
