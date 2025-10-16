마뗑킴, 에스파 닝닝 한국·일본 앰버서더로 발탁

패션 브랜드 마뗑킴이 그룹 에스파 멤버 닝닝을 한국과 일본 지역 앰버서더로 선정했다.

마뗑킴을 운영하는 하고하우스는 16일 에스파 닝닝을 한국과 일본 지역 앰버서더로 발탁하고, 올해 겨울철 캠페인 ‘PLAYLIST(플레이리스트)’를 오는 22일 공개한다고 밝혔다.

닝닝은 지난 8월 공항패션에서 마뗑킴 제품을 착용하며 화제를 모은 바 있다. 당시 닝닝이 입은 ‘한글 로고 빅 아카이브 탑’ 다크그레이 색상은 판매가 폭주해 예약 판매로 전환됐다.

브랜드 앰버서더로 발탁된 에스파 닝닝.(사진=하고하우스)

마뗑킴은 닝닝의 이미지가 브랜드 정체성과 부합한다고 설명하며, 이번 협업을 통해 국내 패션 대표 브랜드와 아티스트의 만남이 어떤 효과를 낼지 주목하고 있다고 밝혔다.

2025 윈터 시즌 캠페인은 닝닝의 ‘겨울 플레이리스트’를 콘셉트로, 브랜드의 에너지와 닝닝의 스타일을 아날로그 감성으로 담았다. 캠페인은 1차 10월 22일, 2차 11월 5일 공개되며, 닝닝 착용 제품은 한국과 일본 온·오프라인 매장에서 판매된다.

캠페인 공개를 기념한 이벤트도 진행된다. 닝닝 친필 사인이 담긴 폴라로이드 사진 증정, 구매 고객 대상 사은품 제공 등 다양한 프로모션이 마련됐다.

하고하우스 관계자는 “닝닝과의 협업을 통해 마뗑킴의 브랜드 인지도를 강화하고, 글로벌 시장에서 입지를 더욱 넓혀 나가겠다”고 말했다.