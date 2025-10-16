‘마루는 강쥐’ 보러 연차까지...팝업에 찐팬 몰렸다

“이번 팝업에 참여하려고 연차 내고, 인천에서부터 왔어요. 마루는 강쥐 팝업만 벌써 세 번째예요. 주말에는 친구랑 같이 방문하려고요. 지난번에는 굿즈가 너무 빨리 품절돼 걱정되는 마음에 첫 타임으로 예약했어요. 오늘 10만원 정도 구매하려고요.”

웹툰 마루는 강쥐 ‘찐팬’이라고 밝힌 20대 초반 남성은 16일부터 나흘간 열리는 팝업에 기대감을 드러냈다. 이 관람객 뿐만 아니라 수많은 관람객들이 팝업에 참여하기 위해 멀리서 왔다고 밝혔다. 이 웹툰 팝업만 4번 넘게 참석했다는 방문객도 더러 보이면서, 충성도 높은 팬덤을 보유한 네이버웹툰의 대표 지식재산(IP)의 저력이 느껴졌다.

네이버웹툰은 16일 서울 송파구에서 마루는 강쥐 팝업 ‘마루의 숲속 베이커리에 놀러와’를 진행했다. 이번 팝업은 성수에서 진행된 팝업 이후 1년 만에 열렸다. 올해 2회차를 맞은 월드 웹툰 페스티벌과 연계해 기획됐다.

16일 서울 송파구에서 열린 마루는 강쥐 팝업에 참여한 관람객들. (사진=지디넷코리아)

‘기적의 별’ 콘센트로 마련된 지난해 팝업과 달리 올해는 마루와 친구들이 함께 꾸린 숲속 공간을 테마로 꾸며졌다. 테마에 걸맞게 입구에 들어서면 숲속에서 마루 베이커리를 찾아가는 웹툰 캐릭터들의 모습이 그려진 포토존이 관람객을 맞이했다.

16일 서울 송파구에서 열린 마루는 강쥐 팝업에 그려진 웹툰. (사진=지디넷코리아)

이후 정중앙에 마루가 베이킹하는 구조물을 기준으로 그 옆을 둘러싼 네 면의 벽에 모두 굿즈가 전시돼 있었다. 굿즈도 다양해졌다. 마루 애니메이션 굿즈 23종을 최초로 선보이는데 더해 ‘마루&코코’의 신상 굿즈 99종이 단독 공개되면서다. 새로운 굿즈를 둘러보던 관람객들 사이로 “이건 사야 해”, “약속 가기 전에 (굿즈)사려고, 근데 종류가 너무 많다”는 말이 곳곳에서 들렸다.

팝업 한켠에서는 친구를 위한 굿즈도 대리 구매하고자 통화하는 모습도 볼 수 있었다.

16일 서울 송파구에서 열린 마루는 강쥐 팝업에 조성된 주방. (사진=지디넷코리아)

마루는 강쥐 IP에 대한 팬들의 애정은 ‘지름신’을 불러왔다. 1만원 미만의 소액을 구매한 관람객도 있는 반면 20만원 가까이 굿즈를 산 팬들이 나오기도 했다. 한 20대 후반 여성은 “많이 사서 부끄럽다”면서도 “원래 5만원 미만으로 살 생각이었는데, 18만원어치를 샀다”고 말했다.

이 여성은 앞치마와 다이어리, 스트레스볼을 가장 좋았던 품목으로 꼽으면서 “앞치마는 자수가 너무 예뻤고, 다이어리는 마루가 주인공의 생일을 직접 손글씨로 적어준 부분이 있어서 좋았다”며 “집에 다른 스트레스볼도 있지만, 촉감이 좋아서 스트레스볼도 구입했다”고 설명했다.

16일 서울 송파구에서 열린 마루는 강쥐 팝업에서 울짝팡을 좋아한다고 밝힌 관람객의 장바구니. (사진=지디넷코리아)

5만~6만원을 굿즈 예상 구입 금액으로 책정했던 한 20대 중반 여성은 계산 후 “자제해서 7만4천원 정도 구매했다”고 멋쩍게 웃었다. 그는 “새로운 컨셉이라서 굿즈가 조금만 겹치고 나머지는 다 새로운 것이었다”며 “평소 좋아했던 울짝팡 위주로 구매했다”고 덧붙였다.

16일 서울 송파구에서 열린 마루는 강쥐 팝업에 전시된 테이블웨어. (사진=지디넷코리아)

여러 굿즈 중에서도 특히 테이블웨어에 대한 호평이 이어졌다. 20대 초반 남성은 “절대 나올 수 없을 것이라고 생각했던 키친류가 나와서 놀랐다”는 소감을 남겼다.