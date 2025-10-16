아이부터 어른까지 ADHD 치료제 오남용

최근 전 연령대에 걸쳐 주의력 결핍 및 과잉행동장애(ADHD) 치료제 오남용이 확산돼 관리 대책이 시급하다.

더불어민주당 김남희 의원이 식품의약품안전처로부터 제출받은 자료에 따르면, ADHD 치료제인 메틸페니데이트 처방 환자 수는 지난 2020년 14만259명에서 작년 33만6천810명으로 5년간 약 2.4배 증가했다.

ADHD는 주의 집중의 어려움, 과잉행동, 충동성 등을 특징으로 하는 질환이다. 주로 소아·청소년기에 진단되지만, 성인기까지 증상이 이어질 수 있다. ADHD 치료제는 증상이 없는 사람이 복용하면 불면‧불안 증세‧심혈관계 이상 등 부작용 위험이 있다.

사진=픽사베이

소아·청소년의 환자 수는 2020년~2024년 6만5천685명에서 15만3천31명으로 2.3배 이상 늘어 전체 환자 비중의 절반가량을 차지했다. 성인 환자도 늘어, ▲20대 2.8배 ▲30대 3.6배 ▲40대 2.4배 등으로 나타났다.

특히 이른바 학군지로 불리는 지역에서 메틸페니데이트 처방이 집중됐다. 청소년 처방량이 많은 상위 5개 지역은 ▲서울 강남 ▲서울 송파 ▲성남 분당 ▲대구 수성 ▲서울 서초 등이다. 김 의원은 ADHD 치료제가 치료 목적 외에 학업 집중 수단으로 오남용될 수 있다고 우려했다.

또한 2023년 메틸페니데이트 비급여 처방 현황을 보면, 전체 비급여 환자 중 소아·청소년이 약 32%를 차지했다. 이어 ▲20대 18.2% ▲30대 14.8% ▲40대 11.5% 순이었다.

비급여 처방량 비율을 보면 중장년층의 비중이 높게 나타났는데, ▲50대 24.2% ▲60대 32.2% ▲70대 이상 26.5% 등이었다. 하지만 메틸페니데이트 비급여 처방의 구체적인 사유는 알려지지 않아 오남용 및 과다처방 경고가 나오고 있다.

김남희 의원은 “ADHD 치료제 남용이 소아, 청소년, 성인에서 확산하고 있다”라며 “비급여 처방의 사유를 파악해 관리·감독을 강화해 오남용을 차단해야 한다”라고 밝혔다.