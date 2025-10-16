양문석 의원 "국가유산청, 국민 납치되는 캄보디아에 현장관람 ODA…무책임 행정"

최근 캄보디아에서 한국 국민을 대상으로 한 납치·인신매매 등 강력범죄가 잇따르고 있음에도, 국가유산진흥원이 현지에서 수백억 원 규모의 공적개발원조(ODA) 사업과 함께 일반 국민을 대상으로 한 '현장 관람' 프로그램을 계속 운영해 온 것으로 드러나 논란이 일고 있다.

16일 양문석 더불어민주당 의원이 국가유산진흥원으로부터 제출받은 국정감사 자료에 따르면, 진흥원은 2015년부터 캄보디아 앙코르 유적을 대상으로 총 161억원 규모의 문화유산 ODA 사업을 진행하고 있다. 주요 사업은 ▲앙코르유적 프레아피투 사원 및 코끼리테라스 보존·복원(84억원) ▲앙코르와트 바칸 기단부 보수 정비(36억원) 등이다.

문제는 진흥원이 "ODA 사업 홍보 및 관광객 만족도 제고"를 명목으로 지난해부터 '캄보디아 국가유산 ODA 사업 현장 둘러보기' 사업을 운영해왔다는 점이다. 이 프로그램에는 지난해 199명이 참여했으며, 올해는 4월부터 현재까지 223명이 신청 및 방문했고, 연말까지 중단 없이 진행될 예정이었다.

더불어민주당 양문석 의원.

하지만 최근 캄보디아 현지에서는 우리 국민이 납치, 감금, 인신매매 등 강력범죄 피해를 입는 사례가 잇따르고 있으며, 외교부는 캄보디아 전역의 여행경보를 상향 조정한 상태다.

양 의원은 "우리 국민이 납치 인신매매 피해를 당하는 위험 국가에서 현장 관람 사업을 계속 추진하는 것은 무책임한 행정"이라며 "국민의 생명과 안전이 담보되지 않는 한 그 어떤 명분도 정당화될 수 없다"고 강하게 비판했다.

또한 "캄보디아 당국이 치안 대응에 비협조적인 만큼, 정부는 ODA 사업을 외교적 지렛대로 적극 활용해 국민 안전 보장과 범죄 대응 협조를 확보할 필요가 있다"고 강조했다.

논란이 일자 진흥원은 의원실에 제출한 답변서를 통해 ODA 본사업은 2026년 종료 예정이라 중단 계획이 없다고 밝히면서도 , "캄보디아 현지 상황을 고려하여 현장 둘러보기 행사는 당분간 중지할 계획"이라고 밝혔다.