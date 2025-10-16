샌디스크 기업용 SSD 'SN861', OCP 인증 획득

샌디스크는 16일 지난 해 출시한 기업용 고성능 SSD '샌디스크 SN861 NVMe SSD'가 오픈컴퓨트프로젝트(OCP)의 인증을 획득했다고 밝혔다.

샌디스크 SN861 NVMe SSD는 지난 해 출시된 PCI 익스프레스 5.0 기반 NVMe SSD로 최대 16TB 용량을 지원한다.

AI 기반 워크로드에 최적화된 설계를 적용하고 데이터센터와 엔터프라이즈 환경 전반에서 안정적인 스토리지를 구성할 수 있다.

샌디스크 SN861 NVMe SSD. (사진=샌디스크)

OCP는 개방형·오픈소스 기술 기반으로 데이터센터 하드웨어를 개발하기 위한 프로젝트로 구글·마이크로소프트·인텔·AMD 등 글로벌 IT 기업과 연구기관이 참여하고 있다.

OCP는 SN861 NVMe SSD 중 U.2와 E1.S 폼팩터 제품에 OCP 인증을 부여했다. OCP 기반 제품과 서비스를 소개하는 'OCP 마켓플레이스'에도 제품을 등록했다.

스티브 헬비 OCP 신흥시장 부문 부사장은 "OCP 인증 제품은 효율성, 영향력, 개방성, 확장성, 그리고 지속가능성을 핵심 기준으로 반드시 충족해야 한다"며 "샌디스크 SN861 NVMe SSD는 이러한 모든 기준에서 탁월한 성과를 보인다"고 말했다.

쿠람 이스마일 샌디스크 제품 부문 최고책임자는 "이번 OCP 인증은 샌디스크 SN861 NVMe SSD가 미션 크리티컬하고 연산 집약적인 AI 워크로드를 처리할 준비가 되어 있음을 강조한다"고 밝혔다.