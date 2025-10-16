오라클, 'AI 에브리웨어' 전략 확장…클라우드 넘어 온프레미스까지

[라스베이거스(미국)=남혁우 기자] 오라클이 '인공지능(AI) 에브리웨어(AI Everywhere)' 전략을 한 단계 확장했다.

클라우드 중심의 AI 통합을 넘어 온프레미스와 하이브리드, 멀티클라우드 어디서나 동일한 AI 기능을 제공하는 현실적 배포 전략으로 진화했다.

오라클 후안 로이자 DB 기술 부문 총괄 부사장과 T.K. 아난드 헬스케어 및 애널리틱스 부문 총괄 부사장은 15일(현지시간) 미국 라스베이거스에서 열린 '오라클 AI 월드'에서 AI 에브리웨어 전략의 새로운 방향성을 제시했다.

오라클 후안 로이자 DB 기술 부문 총괄 부사장(왼쪽)과 T.K. 아난드 헬스케어 및 애널리틱스 부문 총괄 부사장(사진=남혁우 기자)

로이자 부사장은 오라클의 AI 데이터 플랫폼이 단일 통합 스위트(Suite) 형태로 작동하도록 설계돼 있다고 설명했다. 단순히 여러 서비스를 연결하는 수준이 아니라 데이터베이스·오픈소스·레이크하우스·AI 에이전트까지 하나로 결합한 통합형 아키텍처를 지향한다는 것이다.

이를 위해 오라클은 데이터베이스, 데이터 관리, 레이크하우스, 애플리케이션 개발 전반에 AI 벡터와 대규모 언어모델(LLM)을 적용하는 등 전체 구조를 재설계 중이다.

로이자 부사장은 "고객이 여러 서비스를 직접 연결할 필요 없이 오라클이 내부적으로 완전하게 통합해 하나의 플랫폼처럼 느껴지게 하는 것이 목표"라며 "AI 데이터 플랫폼을 통해 데이터 수집·분석·활용까지 일관된 환경을 제공한다"고 말했다.

그는 "데이터를 자연어로 질의하고 AI가 이를 이해해 즉시 결과를 반환하는 환경이 현실화됐다"며 "이제 AI는 기업 데이터 아키텍처의 중심에서 작동한다"고 덧붙였다.

로이자 부사장은 이러한 변화를 'AI 기반 재건축(AI-driven rearchitecture)'으로 정의하며 "모든 오라클 기술은 이제 AI를 전제로 설계되고 있다"고 강조했다.

이번 발표의 가장 큰 변화는 AI 에브리웨어가 더 이상 클라우드 전용 전략이 아니라는 점이다.

로이자 부사장은 "우리는 고객에게 클라우드 이전을 강요하지 않으며 오히려 AI를 고객이 있는 곳으로 가져간다"고 말했다.

이어 "규제나 보안상의 이유로 데이터를 클라우드로 옮길 수 없는 기업도 많다"며 "이제 오라클은 그 고객의 데이터센터 안에 완전한 AI 데이터센터를 구축할 수 있다"고 설명했다.

오라클은 이를 위해 AI 벡터 기능과 오픈웨이트 대규모 언어모델(LLM) 지원을 강화했다. 고객은 온프레미스 데이터베이스 환경에서 AI 벡터를 직접 생성할 수 있으며 오픈소스 모델을 내려받아 로컬 환경에서 학습과 추론을 수행할 수 있다.

또 REST API를 통해 오픈AI나 제미나이(Gemini) 같은 외부 LLM과 연동할 수 있어 데이터는 내부에 그대로 둔 채 모델만 호출하는 방식으로 작동한다.

로이자 부사장은 LLM의 환각(hallucination) 문제에 대해서도 신중한 입장을 보였다. 그는 "AI는 불과 같아 잘 다루면 혁신이지만 제어하지 않으면 위험하다"고 비유했다.

이어 "특히 재무나 의료처럼 정확성이 중요한 영역에서는 잘못된 AI 응답이 곧 검증 실패로 이어진다"며 "AI 플랫폼의 신뢰성 확보가 무엇보다 중요하다"고 강조했다.

이에 따라 오라클은 가드레일 구조와 결과 검증 체계를 강화하고 있다. LLM의 응답은 확률 기반으로 작동하기 때문에, AI 결과의 신뢰도를 계산하고 검증하는 기능을 데이터베이스와 통합했다.

로이자 부사장은 "AI를 쉽게 쓸 수 있도록 하되, 아무나 함부로 쓸 수 없게 설계하는 것이 오라클의 방향"이라고 설명했다.

T.K. 아난드 부사장은 오라클의 AI 데이터 플랫폼이 단순한 데이터 관리 도구가 아니라 엔드투엔드(End-to-End) 비즈니스 실행 플랫폼으로 발전하고 있다고 밝혔다.

그는 "AI의 진정한 가치는 인텔리전스에서 행동으로 이어질 때 나온다"며 "AI 에이전트 스튜디오(Agent Studio)를 통해 사용자가 직접 AI 에이전트를 만들고, 데이터 분석 결과를 실제 업무에 연결할 수 있다"고 말했다.

이어 "AI는 어디서나 쓸 수 있어야 하지만 아무렇게나 써서는 안 된다"며 "우리는 AI를 고객의 데이터가 있는 곳으로 가져가며 그곳에서 가장 안전하고 효율적으로 작동하도록 만들 것"이라고 말했다.