[인사] 과학기술정보통신부

인사입력 :2025/10/15 21:03

박수형 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

◇실장급 승진

▲인공지능정책실장 김경만 ▲정보통신정책실장 이도규 ▲연구개발정책실장 김성수

- 2025년 10월16일자.

박수형 기자psooh@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
과학기술정보통신부

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

서울 전역·경기도 12개 지역 투과·토허가구역으로…대출도 확 준다

[르포] 페라리의 심장 마라넬로…엔초 페라리 책상서 시작된 전설

이재명 대통령 "게임은 중독 물질 아냐…문제는 억압 정책"

"불필요한 소환 자제"...삼성·현대차·SKT·두나무 등 잇단 증인 철회

ZDNet Power Center