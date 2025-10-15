ZDNet Korea 뉴스레터 구독신청
구독신청
닫기
ZDNet USA
ZDNet China
ZDNet Japan
English
지디넷 웨비나
뉴스
최신뉴스
방송/통신
컴퓨팅
홈&모바일
인터넷
반도체/디스플레이
카테크
헬스케어
게임
중기&스타트업
유통
금융
과학
디지털경제
취업/HR/교육
생활/문화
인사•부음
글로벌뉴스
국감2025
배터리
양자컴퓨팅
IT'sight
칼럼•연재
포토•영상
[인사] 과학기술정보통신부
인사
입력 :2025/10/15 21:03
박수형 기자
기자 페이지 구독
기자의 다른기사 보기
◇실장급 승진
▲인공지능정책실장 김경만 ▲정보통신정책실장 이도규 ▲연구개발정책실장 김성수
- 2025년 10월16일자.
박수형 기자
psooh@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
과학기술정보통신부
라이브리 댓글 작성을 위해 javascript를 활성화해 주세요
지금 뜨는 기사
이시각 헤드라인
서울 전역·경기도 12개 지역 투과·토허가구역으로…대출도 확 준다
[르포] 페라리의 심장 마라넬로…엔초 페라리 책상서 시작된 전설
이재명 대통령 "게임은 중독 물질 아냐…문제는 억압 정책"
"불필요한 소환 자제"...삼성·현대차·SKT·두나무 등 잇단 증인 철회
ZDNet Power Center