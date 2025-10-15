서부발전, 가스공사와 구미 천연가스 공급설비 양수도 계약

한국서부발전은 중복투자를 예방함으로써 국가 예산 절감의 모범사례가 된 구미 천연가스(NG) 공급설비 공사를 마무리하고 운영 주체인 한국가스공사에 설비를 양도했다고 15일 밝혔다.

서부발전은 이날 대전 오노마호텔에서 가스공사와 ‘구미 NG 공급설비 양수도 계약 서명식’을 개최했다.

서부발전은 국가 에너지전환 정책의 일환으로 구미천연가스발전소를 건설 중이다. 구미천연가스발전소는 올해와 내년 순차적으로 폐지되는 태안 석탄화력발전 1, 2호기를 대체한다.

서부발전은 국내 최초 석탄화력 대체 사업을 위해 최근 경북 칠곡 북삼에서 구미 간 21.5km에 이르는 천연가스 공급설비 공사를 준공하고, 이날 행사를 통해 가스공사에 양도했다. 양도 금액은 약 1천500억원이다.

엄경일 서부발전 기술안전부사장(왼쪽 다섯 번째)과 김환용 가스공사 안전기술부사장(왼쪽 여섯 번째)이 15일 구미 NG 공급설비 양수도 계약을 체결한 후 참석자들과 기념촬영을 하고 있다.

앞서 서부발전은 정부의 천연가스 수급 계획에 따라 북삼-구미 구간 천연가스 환상망을 구축할 계획이던 가스공사와 사업이 중복될 가능성을 미리 파악하고 장기간 협의해 왔다. 협의 결과 서부발전이 올해 북삼-구미 구간의 천연가스 공급설비를 먼저 건설하고, 가스공사는 2030년까지 구미-군위 구간에 대한 천연가스 환상망을 구축하기로 했다.

이번 협업은 공기업 간 발전·가스 공공 설비 건설에 협력해 국가 중복투자 방지를 실현한 최초 사례다.

서부발전과 가스공사가 추정한 건설 투자비, 설비 운영·유지보수비 등의 예산절감 규모는 약 2천억원에 이른다. 지난해 양사는 이 같은 성과를 바탕으로 정부 주관 적극 행정 우수사례 경진대회에서 최우수상을 수상했다.

서부발전은 앞으로도 국가시설 중복투자 방지 사례를 지속 발굴해 국가 예산절감과 국민 편익 향상을 도모할 계획이다.

엄경일 서부발전 기술안전부사장은 “이번 계약은 정부·공기업 간 지속적인 협업을 통해 실현한 국가 예산 절감의 대표적인 우수 모범사례”라며 “서부발전은 공기업뿐만 아니라 민간 기업과도 지속적인 상생 협력 사례를 발굴해 국가시설 중복투자 방지를 위한 선도적 역할을 다해 나가겠다”고 전했다.