서부발전, 중소기업 베트남 화력발전 시장 진출 지원

서부발전이 에너지전환에 따른 국내 화력발전 시장 축소에 영향을 받는 협력 중소기업의 지속성장을 위해 해외 발전소 진출을 지원한다.

한국서부발전(대표 이정복)은 지난 11일부터 14일(현지시간)까지 나흘간 베트남에 ‘해외시장 개척단’을 파견하고 현지 발전소 설비 담당자들을 대상으로 국내 중소기업의 해외 발전소 수출 판로 개척 활동을 펼쳤다고 밝혔다.

서부발전은 본격적인 에너지전환으로 국내 석탄 발전 기자재·기술 시장이 점차 축소됨에 따라 경영상 어려움을 겪는 중소기업의 해외시장 직접 수출을 돕고 지속 성장의 발판을 마련하기 위한 목적으로 마련됐다.

시장개척단에는 서부발전 협력 중소 8개 기업과 KOTRA 하노이 무역관, 현지 기자재 공급 전문기업 등 20여 명이 참여했다.

응우엔 꾸이 민 베트남 에너지산업공사 발전자회사(PVPGB) 기술안전환경국 부국장이 시장개척단을 대상으로 설명하고 있다.

협력 중소기업으로는 발전설비 열소자·가스켓·커플링 등 핵심 부품 소재를 자체 제조하는 강소기업이 참여해 국내 원천 기술력과 해외시장에서의 경쟁력을 선보여 현지 기업의 관심을 받았다.

시장개척단은 붕앙·응이손 등 석탄화력 발전소 현장을 방문해 설비 담당자들에게 직접 제품 특성과 장점을 설명하고 기술을 홍보했다. 참여기업은 베트남 발전소 기자재 수요에 대해 청취하고 입찰 방법과 규모, 사업자 선정 방식 등 경쟁입찰 진입을 위한 실질적인 참여 정보를 공유해 시장 접근성을 높였다.

또 베트남 에너지산업공사(PVN) 본사를 방문해 산하 발전자회사(PVPGB)의 기술·안전·환경 분야 담당자들과 교류했다. PVPGB는 국내 중소기업의 축적된 경험이 발전 운영 안정성과 효율성을 높이는 데 기여할 수 있을 것으로 기대하며, 최근 한-베트남 양국의 에너지 분야 협력에 발맞춰 서부발전과의 기술협력을 강화해 나가기로 했다.

개척단에 참여한 열소자 제조기업 동원AHE 관계자는 “서부발전과의 협력을 통해 상반기 30만 달러 규모의 첫 수출 계약을 체결했고 이번 방문에서 550만 달러 규모 추가적인 사업 정보도 확인 할 수 있었다”며 “현지 관계자들이 국내 기술력에 큰 관심을 보인 만큼 앞으로 수출의 기회가 더욱 확대될 것으로 기대된다”고 밝혔다.

서부발전 관계자는 “이번 시장개척단 활동 이후 협력 중소기업의 현지 영업활동을 지속적으로 지원하기 위한 거점 사무소를 설립할 계획”이라며 “인도네시아·중동 등으로 대상 국가를 단계적으로 확대해 에너지전환에 따른 국내 중소기업의 시장 축소 우려를 해외 동반 진출을 통해 함께 극복해 나가겠다”고 말했다.