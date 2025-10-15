한화에어로, 스웨덴에 1500억원 규모 MCS 추가 수출

한화에어로스페이스가 스웨덴에 155㎜ 모듈형 추진장약(MCS)을 추가 공급한다. 지난해에 이어 수출을 이어가며 북유럽 시장에서 입지를 더욱 강화하게 됐다.

한화에어로스페이스는 미국 워싱턴DC에서 열리는 ‘미 육군협회 방산전시회(AUSA)’에서 스웨덴 방위사업청(FMV)과 3년간 상호협력에 대한 포괄적 기본협약과 1천500억원 규모 1차 실행계약을 체결했다고 15일 밝혔다.

체결식에는 이부환 한화에어로스페이스 PGM 사업부장, 요나스 로츠네 스웨덴 FMV 지상무기체계국장 등 양측 주요 관계자가 참석했다.

이부환 한화에어로스페이스 PGM사업부장과 요나스 로츠네 스웨덴 방위사업청 지상무기체계국장이 14일(현지시간) 미국 워싱턴DC에서 열린 AUSA 방산전시회에서 155mm 모듈형 추진장약 추가 공급 계약을 체결한 후 기념촬영하고 있다. (사진=한화에어로스페이스)

이번 기본협약과 실행계약에 따라 한화에어로스페이스는 내년부터 3년간 스웨덴에 MCS를 공급한다. 한화의 스웨덴향 MCS 수출은 지난해에 이어 두 번째다.

MCS는 포탄 사거리에 맞춰 추진력을 단계적으로 조절하는 모듈형 장약 시스템으로, 고정형 장약 대비 운용 유연성이 높아 최근 155㎜ 포탄과 함께 전 세계적으로 수요가 크게 늘고 있다. 한화에어로스페이스의 MCS는 NATO 표준 규격에 맞춰 제작돼 K9 자주포는 물론 NATO 표준을 따르는 다양한 포병체계와의 호환이 가능하다

이부환 한화에어로스페이스 PGM 사업부장은 “이번 계약은 한화와 스웨덴 간 깊은 신뢰를 바탕으로 이뤄낸 실질적인 성과”라며 “세계 최고 수준 품질과 신뢰성을 갖춘 MCS 공급을 통해 스웨덴 국방력 강화에 실질적으로 기여할 것”이라고 말했다.

요나스 로츠네 스웨덴 FMV 지상무기체계국장은 “이번 협약이 스웨덴군 포병 전력 현대화에 크게 기여할 것이라 확신한다”며 “검증된 파트너인 한화와의 굳건한 신뢰를 바탕으로 장기적인 협력 관계가 이어지기를 바란다”라고 말했다.

한화에어로스페이스는 이번 계약을 계기로 북유럽 지역에서 MCS는 물론 K9 자주포와 천무 등 다른 무기체계도 제안하며 방산 협력을 강화해 나갈 계획이다.