과기정통부 임시 홈페이지 개통

과학기술정보통신부는 국가정보자원관리원 화재로 인한 행정시스템 장애로 부처 대표 홈페이지 서비스가 일시 중단된 가운데 15일 임시 홈페이지를 개통했다고 밝혔다.

임시 홈페이지는 과기정통부의 공지사항, 보도자료와 설명자료, 입법·행정예고, 사업공고, 채용공고 등 국민에게 필요한 주요 정보를 제공하는 데 중점을 두고 운영될 예정이다.

과기정통부는 대표 홈페이지 중단 이후 블로그와 SNS를 활용해 주요 공지사항과 보도·설명자료를 게시하는 등 대체 수단을 활용했으나 국민들에게 보다 신속한 정보 제공을 위해 임시 홈페이지를 개통하게 됐다.

과기정통부 관계자는 "임시 홈페이지 개통을 통해 국민의 불편을 최소화하는 한편, 관계기관과 긴밀히 협력해 과기정통부 대표 홈페이지를 신속히 복구하겠다"고 말했다.