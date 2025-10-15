통제 불능 '섀도우 AI'의 역습…데이터이쿠, 고삐 풀린 AI에 '족쇄' 채운다

데이터이쿠가 무분별한 인공지능(AI) 에이전트 개발과 사용으로 인한 '섀도우 AI' 문제 해결에 나선다.

데이터이쿠는 모든 임직원이 승인된 AI 에이전트를 검색 사용 생성할 수 있는 중앙 집중형 작업 공간 '에이전트 허브'를 출시했다고 15일 밝혔다.

최근 전 세계 기업들이 AI 에이전트 도입을 서두르고 있지만 IT 부서의 통제는 제한적이고 컴플라이언스 준수와 투자 대비 효과(ROI) 입증에 어려움을 겪고 있다. 이러한 문제들은 파일럿 단계에 혁신이 머무르는 결과를 초래하고 섀도우 AI 확산으로 이어진다.

(사진=데이터이쿠)

데이터이쿠는 이런 과제를 해결하기 위해 에이전트 허브를 선보였다. 에이전트 허브는 통합 AI 플랫폼에 내장된 협업 공간으로 IT 부서는 접근 권한부터 거버넌스 수명 주기 관리에 대한 완전한 통제력을 유지할 수 있다.

이를 통해 IT 부서는 모델, 데이터 및 에이전트 수명 주기에 대한 접근 권한을 완전히 통제해 AI 에이전트 도입과 활용 성과에 대한 가시성을 확보한다. 임직원은 기업 핵심 업무부터 일상 업무까지 승인된 에이전트를 중앙 플랫폼에서 즉시 찾아 사용할 수 있다.

또 임직원 누구나 간단한 빌더와 20개 이상의 템플릿으로 자신만의 에이전트를 만들고 공유하는 것이 가능하다. IT 부서는 성과가 뛰어난 에이전트를 식별하고 개선해 전사적으로 확산시키며 효과를 극대화할 수 있다.

관련기사

에이전트 허브는 특정 벤더나 클라우드에 종속되지 않고 기존 기업 데이터 및 툴과 쉽게 연동된다. 보안 감독 가시성을 위한 내장형 가드레일도 제공해 체계적인 엔터프라이즈 AI의 기반을 마련한다.

클레망 스테낙 데이터이쿠 공동 창립자 겸 CTO는 "에이전트 허브는 혁신과 거버넌스를 한 공간에 통합하도록 설계됐다"며 "빠른 실험과 엔터프라이즈급 안정적 도입 간의 간극을 메우고 있다"고 강조했다.