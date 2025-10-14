SK그룹, 62개 기업에 특허 77건 무상 제공

산업통상부는 14일 서울 양재동 엘타워에서 ‘2025년 산업부-SK그룹 기술나눔 행사’를 개최했다고 밝혔다.

SK그룹의 기술나눔은 2014년 SK하이닉스에서 시작한 후 2021년부터 그룹사 차원으로 확대해 259개 중소·중견기업에 392건의 특허를 무상 이전했다. 특히, 올해 나눔대상 기술은 SK그룹이 선도하는 기술분야인 통신, 반도체, 화학·소재와 신기술 분야인 스마트 의료 관련 특허 77건으로 이뤄졌다.

오승철 산업통상부 산업기반실장이 14일 ‘2025년 산업통상부-SK그룹 기술나눔 행사’에서 인사말을 하고 있다.

오승철 산업통상부 산업기반실장(가운데)이 14일 ‘2025년 산업통상부-SK그룹 기술나눔 행사’에서 기술나눔 확산을 위한 업무협약(MOU)을 체결한 후 참석자들과 기념촬영을 하고 있다.

이 가운데 ‘생체인증 기반 전자처방 서비스 인증 시스템’은 의료기관에서 종전의 종이처방전이 아닌 전자처방전을 생성한 후 환자의 생체정보 인증을 거쳐 약국으로 전송하는 기술로 많은 기업의 관심을 끌었다.

이날 행사에서는 기술나눔 수혜기업들의 사업화 지원을 위해 기술사업화 전략수립을 위한 특강과 기업들의 투자유치를 지원하기 위한 컨설팅도 병행해 개최됐다.

오승철 산업기반실장은 “이번에 제공된 SK그룹의 우수기술들은 기업들의 기술 경쟁력 확보에 큰 도움이 될 것”이라면서 “앞으로도 우리 기업이 필요로 하는 똑똑한 기술이 이전될 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.