[K백제유산] 경계를 넓히는 세계유산…백제역사유적지구 확대 등재 논의 본격화

세계유산 개념이 단일 기념물에서 도시 지구 경관으로 확장되며 경계를 넓히는 유산의 시대가 열리고 있다. 국내에서도 백제역사유적지구를 중심으로 유산의 범위와 가치를 확대하는 확대 등재 논의가 본격화 중이다.

유네스코 세계유산은 과거 사찰과 궁궐 같은 단일 건축물 위주에서 최근에는 여러 유산을 하나의 주제로 묶는 연속유산 형태가 주류로 자리 잡았다.

한국에서는 17건의 세계유산 가운데 12건이 연속유산으로 등재되어 있다. 경주역사유적지구, 조선왕릉, 산사, 한국의 산지승원, 한국의 서원, 백제역사유적지구 등이 대표적이다.

백제세계유산센터 관계자는 “연속유산은 단일 유산보다 더 큰 맥락 속에서 문화적 연계성과 가치를 보여줄 수 있다”며 “서로 다른 시기와 지역의 유산이 연결되면 보존과 관리의 효율성도 높아진다”고 전했다.

제주 화산섬과 용암동굴(사진=제주세계자연유산센터)

세계유산협약에 따르면 등재 이후에도 새로운 구역을 포함하는 경계의 대폭 변경, 보존 범위를 미세 조정하는 소폭 변경, 등재 기준을 새로 적용해 확대하는 방식으로 유산의 경계를 넓히거나 보완할 수 있다.

국내에서는 2007년 등재된 제주 화산섬과 용암동굴이 2018년 소폭 경계변경을 통해 웃산전굴 북오름굴 대림굴 등 새로운 동굴군을 포함했다.

또한 한국의 갯벌은 2021년 1단계 서천 고창 신안 보성 순천 갯벌에 이어 올해 1월 서산 무안 고흥 여수 갯벌을 추가한 2단계 확대 등재 신청서를 유네스코에 제출했다. 이 과정에서 기존 갯벌의 완충구역도 확대돼 철새 이동 경로를 보다 폭넓게 보호하도록 조정됐다.

순천 갯벌(사진=한국의갯벌세계유산등재추진단)

해외에서도 경계 확대를 통한 가치 강화 사례는 다양하게 나타난다.

로마제국의 국경은 1987년 영국 하드리아누스 방벽에서 시작해 2005년 독일의 게르마니아 상부 라이티아 리메스, 2008년 스코틀랜드의 안토니누스 장벽이 순차적으로 추가됐다.

이후 오스트리아 슬로바키아 독일에 걸친 로마제국 국경 다뉴브 리메스가 새롭게 등재되며 초국경 연속유산으로 발전했다.

로마 제국 국경(사진=Frontiers of the Roman Empire Culture 2000 project)

이는 유네스코가 강조하는 국제협력형 보존체계의 대표적 성공 사례로 꼽힌다.

2015년 세계유산으로 등재된 백제역사유적지구는 공주 부여 익산 3개 지역의 8개 유적으로 구성된 연속유산이다. 백제 후기를 대표하며 중국과 일본으로 이어지는 동아시아 문화 교류의 흐름을 보여주는 점이 높이 평가받는다.

최근에는 백제역사유적지구의 확대 등재에 대한 논의가 학계에서 활발히 이뤄지고 있다.

학계에서는 공주 정지산 유적과 수촌리 고분군, 부여 능산리사지와 왕흥사지, 익산 쌍릉과 제석사지 등 새로 발굴된 유적들이 기존 유산과 시기적·공간적 연계성을 지니고 있다며 확대 등재의 잠재적 후보로 꼽은 상태다.

관련기사

백제세계유산센터 관계자는 “이들 유적은 백제의 도시계획 건축 불교문화가 꽃피던 시기의 흔적을 입체적으로 보여주는 사례”라며 “기존 유산과의 역사적 연결성이 입증된다면 백제유산의 서사를 한층 풍부하게 만들 수 있을 것”이라고 설명했다.

세계유산 확대는 단순히 유산의 수를 늘리는 행정 절차가 아니라 지역 주민과 지방정부의 의지가 전제돼야 한다. 유산 주변의 도시 개발 계획, 주민 생활권, 관광 자원 관리가 함께 고려되어야 실효성을 가질 수 있을 것이라는 기대는 더욱 커질 전망이다.