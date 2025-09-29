[K백제유산] 공주·부여·익산, 백제의 빛을 밝히다…세계유산 10주년 기념행사 풍성

세계유산 등재 10주년을 맞은 백제역사유적지구가 빛과 음악으로 물든다.

공주·부여·익산 등 백제의 도성지와 주요 유적을 품은 세 도시는 오는 10월 초부터 각각 미디어아트, 기념행사, 음악회를 열고 백제의 찬란한 문화를 현대적 감성으로 되살린다.

29일 백제세계유산센터에 따르면 공주시는 다음 달 2일부터 18일까지 공산성 일원에서 ‘무령, 빛으로 다시 깨어나다’를 주제로 한 공산성 미디어아트를 선보인다.

이번 전시는 ‘동탁은잔에 스며든 백제의 꿈’을 콘셉트로 백제 문화를 상징하는 유물과 설화를 빛과 영상, 음악이 결합된 미디어아트로 재해석한다.

오는 2일 오후 7시 30분 공산성 남문 앞에서 진행되는 개막식을 시작으로 관람객은 성벽 위를 따라 흐르는 미디어 파사드와 용·봉황 등 백제 상징을 입체적으로 구현한 빛의 연출을 통해 고대 왕도의 미학을 체험할 수 있다.

부여군은 2일 정림사지 일원에서 세계유산 등재 10주년 기념행사를 개최한다. 오후 5시 30분부터 9시까지 진행되는 이번 행사는 개막 선언과 함께 ‘세계유산의 빛, 백제의 소리’ 축하 퍼포먼스가 펼쳐진다.

이어 ‘부여군 충남국악단’ 공연, 어린이 그림그리기 대회 시상식, 국가유산 미디어아트 상영이 이어지며 가수 10cm와 국카스텐이 축하공연을 장식한다.

특히 부여 정림사지 석탑을 배경으로 펼쳐지는 미디어아트는 백제 건축미를 현대적 시각으로 조명해 관람객에게 유네스코 세계유산으로서의 가치와 의미를 되새기게 한다.

익산시는 다음 달 13일 오후 7시 30분, 영등시민공원 특설무대에서 ‘백제역사유적지구 세계유산 등재 10주년 기념음악회’를 연다.

이번 공연은 ‘겸이불비 화이불치(謙而不卑 華而不侈, 겸손하되 비굴하지 않고 화려하되 사치스럽지 않다)’는 주제를 바탕으로, 백제의 품격과 미학을 음악으로 풀어낸다.

무대에는 임창정, 조재즈, BMK, 전영록, 미미로즈, 국악밴드 이상 등이 오르며 세대를 아우르는 공연을 선보인다.

익산을 대표하는 세계유산인 미륵사지 석탑과 백제왕궁(왕궁리유적)을 배경으로 한 야외 음악회로 백제 유적의 밤하늘을 수놓는 영상 연출도 함께 진행된다.

백제역사유적지구는 2015년 유네스코 세계유산으로 등재돼 올해로 10주년을 맞았다.

공주 공산성, 부여 정림사지, 익산 미륵사지 등 백제의 도성과 왕궁터를 중심으로 구성된 유적군은 고대 동아시아 왕국의 예술·건축·도시계획 수준을 보여주는 역사 유산으로 평가받는다.