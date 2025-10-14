씨엠에스랩(CMS LAB)의 병의원 전용 브랜드인 셀퓨전씨 엑스퍼트가 배리덤 MD을 업그레이드해 출시했다.

셀퓨전씨 엑스퍼트(Cell Fusion C Expert)는 전국의 종합병원과 병의원에서 만나볼 수 있는 메디컬 스킨케어 브랜드고, 이 중 배리덤 MD 라인은 손상된 피부 장벽을 보호하기 위해 개발된 2등급 의료기기 점착성투명창상피복재로 외부 자극으로부터 피부를 보호하고 보습을 유지해 피부 장벽 회복을 돕는다.

이번에 업그레이드된 배리덤 MD 제품에는 독자 기술력 특허 성분인 ‘NEO-CMS’(KR Patented 10-1752312)를 비롯해 약산성 특허 성분인 피부 pH 개선 소재 ’pHarrier‘가 추가 적용돼 ▲pH 4.5약산성 포뮬러 ▲피부 장벽 정상화 지원 ▲피부 지질 구조와 유사한 특허 성분을 통한 집중 케어 ▲무향·무색소 등 네 가지 핵심 요소를 반영해 피부 질환 환자와 의료진이 보다 안전하게 사용할 수 있도록 했다.

관련해 셀퓨전씨 엑스퍼트는 14일 소피텔 앰배서더 서울 호텔에서 ‘셀퓨전씨 엑스퍼트 배리덤 MD 업그레이드 출시 미디어 데이’를 통해 업그레이드된 배리덤 MD를 최초 공개하고, 임상적 근거와 제품 가치를 공유하는 시간을 가졌다.

이번 행사는 ‘2025 셀퓨전씨 엑스퍼트 아보하 희망 캠페인’의 일환으로, ‘아토피피부염 환자의 아주 보통의 일상을 응원한다’는 메시지를 중심에 두고 진행됐다.

이 자리에서 씨엠에스랩(CMS LAB) 셀퓨전씨 엑스퍼트 사업부는 ‘아토피피부염 환자의 아주 보통의 하루를 지키는 여정: 약산성 피부와 배리덤 MD의 만남’을 주제로 배리덤 MD 업그레이드 제품의 개발 배경과 차별화된 효능 및 안전성에 대해 발표했다.

셀퓨전씨 김신옥 본부장은 “2019년 3월 첫출시 이후 25년만에 약산성 포뮬라로 진화했다”라며 “10월 리뉴얼은 단순 제형변경이 아닌 기술적 진화의 결과물”이라고 강조했다.

이어진 전문가 세션에서는 원주세브란스기독병원 피부과 최응호 교수(대한아토피피부염학회 회장)가 ‘약산성 피부 유지가 건강한 피부장벽을 위해 중요한 이유’ 주제로, 중앙대학교병원 피부과 박귀영 교수(대한아토피피부염학회 의무이사)는 ‘아토피피부염 환자 케어의 핵심: 배리덤 MD의 임상 연구 결과’ 등을 각각 발표하며 임상현장에서의 경험과 최신 지견을 공유했다.

박귀영 중앙대병원 피부과 교수가 환자 데이터를 중심으로 배리덤 MD의 연구결과를 소개하고 있다

특히 박귀영 중앙대병원 피부과 교수는 환자 데이터를 중심으로 배리덤 MD의 연구결과를 소개했다. 그는 “배리덤 MD는 2등급 의료기기 메디컬 디바이스로 손상 피부장벽 강화에 도움을 준다”며 “임상에서 성인 아토피피부염 환자들이 배리덤 크림 MD를 4주간 하루 3회 도포해 피부장병 기능과 염증 지표의 변화를 확인했는데, 피부 수분 함량이 4주 후 뚜렷하게 증가해 피부가 더 촉촉해지고 수분 유지력이 높아진 것으로 나타났다”고 설명했다.

이진수 씨엠에스랩 대표는 “이번 배리덤 MD 업그레이드는 단순한 제품 개선을 넘어 아토피피부염 환자를 비롯한 다양한 피부 질환 환자가 겪는 치료의 어려움을 장기적인 전략으로 해결하기 위한 첫걸음”이라며 “배리덤 MD 업그레이드 제품은 환자의 생활을 세심하게 고려한 결과물이자 앞으로도 지속적인 연구와 개발을 이어가겠다는 약속”이라고 말했다.

이어 “씨엠에스랩은 피부 질환으로 인해 어려움을 겪고 있는 환자와 그 가족이 사회 구성원으로서 더 건강하게 살아갈 수 있도록 기여하겠다”고 밝혔다.

한편 씨엠에스랩은 업그레이드된 제품을 직접 경험해 볼 수 있도록 소비자 대상 ‘아보하 희망 키트’ 신청 이벤트를 이달 10월17일까지 진행할 예정이다.