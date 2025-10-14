류마티스학회, ‘통풍, 바로 알고 제대로 관리합시다’ 건강강좌

대한류마티스학회는 국민들에게 흔히 발생하는 만성질환 ‘통풍’에 대한 올바른 이해와 관리 방법을 알리기 위해 10월14일부터 약 한달간 전국 주요 병원에서 통풍 질환에 대한 건강강좌를 개최한다고 밝혔다.

이번 건강강좌는 10월14일 인제대학교 일산백병원과 경상국립대학교병원을 시작으로 삼육서울병원‧순천향대학교서울병원(15일), 의정부을지대학교병원(17일), 노원을지대학교병원(27일), 분당제생병원‧원광대학교병원(28일), 경희대학교병원(29일), 빛고을전남대학교병원(31일), 창원경상국립대학교여원(11월6일) 등으로 진행된다.

통풍은 요산이 체내에 과도하게 축적되면서 발생하는 대사성 질환으로, 극심한 통증과 반복적 발작을 유발해 삶의 질을 크게 떨어뜨린다. 그러나 조기 진단과 꾸준한 약물 치료, 생활습관 개선을 통해 충분히 조절할 수 있는 질환이다.

이번 강좌에서는 환자와 보호자, 일반 시민을 대상으로 통풍의 원인, 치료, 생활 관리법을 쉽고 정확하게 설명하며, 학회 소속 전문의가 직접 강의를 맡는다. 또 질의응답 시간을 마련해 환자와 시민들이 평소 궁금했던 점을 상담할 수 있는 소통의 장을 제공할 예정이다.

대한류마티스학회는 ▲‘통풍은 만성 질환으로 평생 관리해야 합니다’ ▲‘요산저하제는 꾸준하게 복용해야 합니다’ ▲‘혈중 요산농도는 6mg/dl 이하로 조절해야 합니다’ ▲‘4대 성인병(고혈압, 고지혈증, 당뇨, 비만) 관리가 중요합니다’ ▲‘생활습관(음주, 과식, 과당 음료)의 조절이 필요합니다’ 등 통풍 환자 스스로가 질환을 장기적으로 관리하고 합병증을 예방할 수 있도록 구체적인 실천 지침을 담은 생활수칙을 2022년 제정했다.

차훈석(성균관의대) 대한류마티스학회 이사장은 “통풍은 단순히 관절 통증에 그치지 않고 심혈관질환, 신장질환 등 다양한 합병증으로 이어질 수 있는 질환인 만큼 평생 관리가 필수적”이라며 “이번 건강강좌를 통해 통풍은 조기 관리와 생활습관 개선으로 충분히 조절 가능한 질환임을 널리 알리고, 국민들이 실천 가능한 생활 수칙을 통해 통풍으로 인한 고통을 줄이고 삶의 질을 높일 수 있도록 적극적으로 노력하겠다”고 밝혔다.

한편 대한류마티스학회는 2023년부터 매년 3월16일을 ‘통풍의날’로 제정하고 갈수록 유병률이 급증하고 있는 통풍에 대해 대국민 인식을 높이기 이해 다양한 홍보와 교육 활동을 지속적으로 해오고 있다.