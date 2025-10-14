바임, 본사 이전 및 신공장 준공…'쥬베룩' 생산 확대로 공급 안전성 강화

바임은 본사 이전 및 신공장 준공식을 개최했다고 14일 밝혔다. 이번 신공장 가동을 통해 쥬베룩 생산을 확대함으로써 공급 안전성도 강화될 것으로 기대된다.

쥬베룩은 특허받은 다공성 망상구조의 복합체이자 자가 콜라겐 생성 주사제이다. 바임은 이들의 생산을 확대하기 위해 지난 9월 초 제2공장(대전 유성구 소재) 가동에 들어갔다.

제품 다각화로 글로벌 스킨부스터시장 확장에 나선 바임은 최신 생산설비를 도입한 제2공장의 CAPA(생산능력)가 기존 대비 3배 가까이 향상될 것으로 기대하고 있다. 신공장은 자동화 공정 확대를 통해 품질과 작업 안정성을 높이고, 자체 품질관리시스템 고도화로 품질 관리 수준을 향상시켰다.

또 제2공장의 연구센터도 확대해 신제품 개발을 포함한 다양한 R&D(연구활동)를 진행함으로써 사업 포트폴리오를 확장해 나갈 계획이다.

신공장 준공식 (제공=바임)

특히 본사를 신공장으로 이전하면서 업무 환경도 개선했는데, 자동화 도입 등 직원 만족도를 높여서 이들이 쥬베룩을 통한 글로벌 시장 확장에 더욱 집중할 수 있는 환경을 조성한 것이다.

서울사무소도 삼성동 사거리로 자리를 옮겼다. 1층에 카페와 같은 브랜드 커뮤니케이션 공간을 운영해서 국내 소비자와의 적극적인 소통을 더욱 강화해 나갈 예정이다.

최근 바임은 K뷰티 열풍으로 글로벌 메디컬 에스테틱 산업이 급성장하는 가운데 쥬베룩 i와 G를 론칭하고, 지난 9월13일에 전국 500여명의 의사가 참석한 가운데 ‘쥬베룩 i와 G 론칭 심포지엄’도 개최한 바 있다.

바임 관계자는 “쥬베룩 i와 쥬베룩 G 론칭, 신공장 가동을 통해 국내외 메디컬 에스테틱 시장에서의 경쟁력을 더욱 공고히 해 나갈 것”이라고 밝혔다.

바임은 미용의료기기 분야의 글로벌 트렌드를 선도하며, 새로운 패러다임을 제시하는 글로벌 메디컬 에스테틱 전문기업이다. 2014년 1인 기업으로 출발해 2017년 제품 특허를 획득했으며, 현재는 대표 브랜드 ‘JUVELOOK’(쥬베룩)을 통해 약 72개국에 제품을 수출하고 있다.