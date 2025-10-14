HP코리아, 노년층 디지털 격차 해소 캠페인 성료

HP코리아가 14일 올해 국내 노년층의 디지털 격차 해소를 위한 사회공헌 캠페인 '우리 함께 디지털'을 성공적으로 마무리했다고 밝혔다.

'우리 함께 디지털'은 HP가 추진해온 글로벌 디지털 형평성 프로그램의 연장선상에 있다. IT 인프라는 잘 갖춰졌지만 노년층의 디지털 활용도가 낮은 국내 상황에 주목해 기술의 혜택을 모두가 누릴 수 있는 사회를 만들고자 기획됐다.

지난 5월 국내 디지털 문해력 실태 조사에 따르면 노년층의 65%가 디지털 기술 미숙으로 일상에서 불편을 겪은 적이 있으며, 80% 이상은 서비스 이용 시 주변의 도움을 받은 경험이 있다고 응답했다.

HP코리아가 올해 진행한 디지털 격차 해소 캠페인 '우리 함께 디지털'에 참가한 임직원들. (사진=HP코리아)

HP코리아는 이를 토대로 노년층의 기술 활용에 실질적인 도움이 될 수 있는 교육 책자를 제작, 서울내 복지기관 및 노인 커뮤니티에 배포했다.

이어 대한노인회 서울연합회와 협력해 실생활 중심의 커리큘럼을 바탕으로 디지털 수업을 운영하며 노년층의 기술 활용 자신감을 높였다.

고광선 대한노인회 서울연합회장은 "HP코리아의 이번 캠페인은 단순히 기술을 배우는 자리를 넘어, 세대 간 소통의 문을 열어주고 자신감을 심어주는 소중한 기회였다"고 평가했다.

HP코리아가 만든 책자 내용 중 일부. 현재 교육 현장에서만 배포된다. (사진=지디넷코리아)

HP는 이번 캠페인을 계기로 디지털 격차 해소를 위한 사회적 책임을 더욱 강화해 나갈 계획이다.

김대환 HP코리아 대표는 "기술이 삶을 더 편리하게 만들수록, 이를 온전히 누리지 못하는 분들의 어려움도 더 커지고 있다. HP가 노년층을 중점으로 한 첫 디지털 교육 사례를 기획한 이유"라고 설명했다.

이어 "HP는 누구도 소외되지 않는 디지털 세상에 한 걸음 더 다가갈 수 있도록 앞으로도 지속적인 노력을 이어가겠다"고 밝혔다.