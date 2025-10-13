질문: 서울 날씨 예보를 확인하고 언제부터 겨울인지 알려줘

그록 답변: 서울의 최근 날씨와 예보를 확인해 보았어요. 현재(2025년 10월 13일 기준) 서울은 가을 날씨로, 평균 기온이 15~18°C 정도로 따뜻하지만, 밤에는 6~8°C까지 떨어지는 추세예요. 앞으로 11월과 12월 예보를 중심으로 요약하고, 겨울 시작 시기를 알려드릴게요.

11월 예보 요약

전체 평균: 최고기온 약 10~14°C, 최저기온 0~3°C 정도로 가을에서 겨울로 넘어가는 과도기예요. 초반(1~10일)에는 아직 따뜻하지만, 중반(11~20일)부터 기온이 10°C 아래로 떨어지기 시작해요.

기온 변화: 11월 초 최고 14.4°C/최저 3.3°C, 중반 최고 10°C/최저 0°C, 후반 최고 7.2°C/최저 -2.2°C. 특히 11월 27일경부터 북쪽 한기가 유입되어 서울 아침 기온이 영하로 떨어질 전망이에요.

강수: 비가 간헐적으로 오지만, 눈 가능성은 낮아요. 낮 기온은 10°C 이상 유지되지만 아침저녁 추위가 심해질 거예요.

12월 예보 요약

전체 평균: 최고기온 1.7~2.2°C, 최저기온 -6~-6.7°C로 본격 겨울 추위가 시작돼요. 한파와 폭설 가능성이 높아져요.

기온 변화: 초반(1~10일) 최고 2.2°C/최저 -6°C, 중반 최고 2°C/최저 -6°C, 후반 최고 1.7°C/최저 -6.7°C. 1월로 넘어가면서 눈과 한파가 더 잦아질 수 있어요.

강수와 눈: 눈이 자주 내릴 수 있으며, 특히 1월 초에 가벼운 눈(라이트 스노우)이 관측될 가능성이 커요.

언제부터 겨울인가요?

기상학적으로 겨울은 12월 1일부터 시작하지만, 실제 날씨로는

11월 말(특히 11월 27일경)부터 최저기온이 영하로 떨어지며 겨울 분위기가 시작돼요. 본격적인 겨울(추위와 눈)은

12월 초부터예요. 첫눈은 서울에서

12월 초에 내릴 가능성이 높아요. (강원도 산악 지역은 11월 말부터 가능)

추위 대비로 따뜻한 옷차림과 보일러 점검 추천해요! 더 자세한 일별 예보가 필요하시면 말씀해주세요.

