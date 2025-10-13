‘개 코+AI’로 암 잡는다…스팟잇얼리, 호흡 검사로 94% 정확도 입증

이스라엘의 바이오테크 스타트업 스팟잇얼리(SpotitEarly)가 개의 후각과 인공지능(AI)을 결합한 독특한 암 조기 진단 기술을 선보인다. 테크크런치가 9일(현지 시각) 보도한 내용에 따르면, 이 회사는 사용자가 자택에서 채취한 호흡 샘플을 18마리의 훈련된 비글이 분석하도록 하는 방식으로 암을 검사한다. 개들은 암 특유의 냄새를 맡으면 앉도록 훈련받았으며, AI 플랫폼이 개들의 행동을 실시간으로 검증한다.

스팟잇얼리의 CEO 슐로미 마다르(Shlomi Madar)는 "실험실 위 카메라와 마이크로 개들의 호흡 패턴을 포착하고 심박수도 모니터링한다"며 "기계 학습이 전체 개 무리의 기준선을 파악하고 있어 단순히 조련사가 보는 것보다 훨씬 정확하다"고 설명했다. 네이처(Nature)의 사이언티픽 리포트(Scientific Reports)에 발표된 연구 결과, 1,400명이 참여한 이중맹검 임상시험에서 이 기술은 유방암, 대장암, 전립선암, 폐암 등 4대 주요 암을 94% 정확도로 조기 감지했다.

2020년 이스라엘에서 설립된 이 회사는 지난 5월 2,030만 달러를 투자받으며 미국 시장에 진출했다. 내년 의사 네트워크를 통해 자택용 검사 키트를 출시할 예정이며, 가격은 단일 암 검사 기준 약 250달러로 책정된다. 이는 그레일(Grail)의 갤러리(Galleri) 검사(약 950달러)보다 저렴한 수준이다.

마다르 CEO는 "개들을 단순한 바이오센서가 아닌 팀의 일원으로 대한다"며 "모든 직원이 개를 좋아하는 사람이어야 한다"고 강조했다.

■ 이 기사는 AI 전문 매체 ‘AI 매터스’와 제휴를 통해 제공됩니다. 기사는 클로드 3.5 소네트와 챗GPT를 활용해 작성되었습니다. (☞ 기사 원문 바로가기)