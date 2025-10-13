네오이뮨텍, 대표이사 직무대행에 김태우 경영지원본부장 선임

네오이뮨텍은 지난 10월10일 오윤석 전 대표이사가 사임함에 따라, 같은 날 이사회 결의로 김태우 경영지원본부장(CFO)을 대표이사 직무대행으로 선임했다고 밝혔다.

회사는 “이번 대표이사 변경은 개인적 사유에 따른 것으로, 회사의 재무 건전성이나 주요 개발 일정에는 영향이 없다”며 “최근 IR레터를 통해 공지된 것처럼, 영장류를 대상으로 한 급성방사선증후군(ARS) 실험에서 우수한 중간 결과를 확보하고, 이를 미국 생물의약품첨단연구개발청(BARDA)에 공유해 긍정적인 피드백을 받은 등 주요 연구개발 일정이 계획대로 진행되고 있다”고 설명했다.

김태우 대표이사 직무대행은 “주주 여러분의 신뢰와 성원에 깊이 감사드리며, NT-I7 개발 가속화와 안정적 경영 체계 확립을 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.

특히 “오윤석 전 대표의 사임은 공시 시점에 급작스럽게 확정된 사안이 아니며, 충분한 준비 기간을 거쳐 철저히 대비해왔다”며 “최근 진행된 주요 경영 현안을 이사회와 긴밀히 협의하며 총괄해 온 핵심 임직원들이 변함없이 근무 중이므로 회사 운영과 개발 일정에는 차질이 없다”고 강조했다.

네오이뮨텍은 T세포 증폭제인 NT-I7(efineptakin alfa)을 기반으로 CAR-T 치료제와 병용 임상, 급성 방사선 증후군(ARS) 치료제 개발, 교모세포종(GBM) 임상 등을 통해 글로벌 신약을 개발 중이다.

한편 네오이뮨텍은 신임 대표이사 선임 전까지 김태우 직무대행 중심으로, 이사회 및 주요 임원진 간 긴밀한 협력을 통해 경영 안정화와 주요 파이프라인 개발 가속화에 집중할 계획이다.