"실리콘밸리와 경쟁하게 해달라"…AI반도체 대표들, 국감서 정부 역할 '강조'

국내 대표 인공지능(AI) 반도체 기업들이 국회에 출석해 인재·자금·시장 확보를 위한 정부의 전폭적인 지원을 촉구하고 나섰다.

국회 과학기술정보방송통신위원회는 13일 과학기술정보통신부를 대상으로 국정감사에 나섰다. 이날 참고인으로 출석한 신성규 리벨리온 부대표와 신동주 모빌린트 대표는 최형두 국민의힘 의원 질의에 답하며 글로벌 경쟁을 위해선 정부의 역할이 중요하다고 강조했다.

먼저 신성규 리벨리온 부대표는 "창업 5년 만에 기업가치 2조원으로 성장했지만 실리콘밸리 경쟁사와 비교하면 아직 작은 규모"라며 "지속적인 자금 지원은 중요하다"고 역설했다.

최형두 국민의힘 의원 (사진=조이환 기자)

이어 "유럽이나 중동을 봐도 AI 반도체를 직접 만드는 회사는 드물다"며 "국산 AI 반도체를 국가적 자산으로 삼아 육성해달라"고 요청했다.

신동주 모빌린트 대표는 '3대 정책 과제'로 ▲인재 유치 ▲자금 확보 ▲시장 진출을 꼽았다.

그는 "실리콘밸리에 비해 스톡옵션 등 인재 보상 제도가 미흡하고 기술기업 대상 대출 한도도 10~20억 원에 불과해 현실과 맞지 않다"고 건의했다.

가장 핵심적인 요구는 시장 개방이었다. 지금까지 공공 조달 시장에서 국산 AI 반도체가 활용된 사례가 거의 없기 때문에 기술력이 동등하다면 국산 칩을 적극 도입하는 제도를 마련해야 한다는 주장이다.

이날 참고인 질의를 통해 민간의 목소리를 전한 최형두 의원은 "과기정통부는 GPU 확보라는 숫자 경쟁에 매몰될 것이 아니다"며 "민간 자생력을 강화하고 공공과 민간의 역할을 명확히 분담해 지속가능한 AI 생태계를 구축해야 한다"고 강조했다.