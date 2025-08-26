[현장] "AI G3 이전에 생존부터 걱정해야"…국민의힘, '기술 종속' 해결책 제시

인공지능(AI) 기술 패권 경쟁의 현재와 미래를 진단하는 국회 토론회에서 한국의 현주소에 대한 날 선 경고가 터져 나왔다. 전문가들은 글로벌 빅테크에 대한 심각한 기술 종속 문제를 지적하며 제조업의 강점을 기반으로 독자적인 AI 생존 전략을 수립해야 한다고 입을 모았다.

국민의힘 정책위원회와 국회 과학기술정보방송통신위원회는 26일 서울 여의도 국회의원회관에서 '소버린·버티컬·피지컬 인공지능 3대강국(AI G3), 우리의 길은'을 주제로 정책토론회를 개최했다. 이날 행사는 정부, 학계, 산업계 전문가들이 모여 대한민국 AI가 나아갈 길을 모색하는 자리였다.

토론회에서 가장 강도 높은 경고는 최석우 국회 AI G3 전략조찬포럼 사무처장에게서 나왔다. 그는 한국이 AI 혁신 대열에서 탈락할 수 있는 절체절명의 위기라며 '초격차 기술'이라는 환상에서 벗어나야 한다고 지적했다.

국민의힘 '소버린·버티컬·피지컬 인공지능 3대강국(AI G3), 우리의 길은' 간담회 (사진=조이환 기자)

최 사무처장은 "우리는 인공지능 3대강국(AI G3)을 이야기하기 이전에 'AI 생존'부터 성찰하지 않으면 큰일 날 것"이라고 말했다.

그는 글로벌 빅테크와 대등한 관계를 맺을 유일한 협상 카드로 '제조 데이터'와 '조밀한 공급망'을 꼽았다. 또 대기업 위주의 AI 전환에서 벗어나 중소·중견기업의 AI 도입에 총력을 기울여야 한국 제조업 전체가 살아남을 수 있다고 역설했다.

이날 또다른 발제를 맡은 박진호 동국대 국방안전연구센터장은 '소버린 AI'의 부재가 국가 주권의 상실로 이어질 수 있다고 경고했다. 그는 러시아-우크라이나 전쟁 등 현대전에서 AI가 핵심 역할을 하는 현실을 짚으며 미국이 AI를 핵무기와 동급의 국가 전략자산으로 다루고 있다고 설명했다.

이어 최형우 경남대 컴퓨터공학부 교수는 제조업 현장의 특수성을 파고들었다. 최 교수는 국내 제조업의 AI 전환이 더딘 이유로 높은 정밀도 요구, 데이터 단절, 표준 부재 등을 지적하며 범용 AI로는 한계가 명확하다고 분석했다.

최 교수는 "피지컬 AI라는 새로운 패러다임이 막 시작된 지금이 우리가 '패스트 팔로워'를 넘어 '퍼스트 무버'로 도약할 절호의 기회"라고 밝혔다.

이어진 토론에서는 김국현 과기정통부 업무총괄, 박동일 산업자원부 제조산업정책관, 권순재 중기벤처부 지역혁신정책관 등 정부 관계자와 이영탁 SKT 부사장, 김명신 LG AI연구원 정책수석, 이동수 네이버 전무 등 산업계 전문가들이 현장의 목소리를 더했다. 패널들은 대한민국이 AI 경쟁에서 살아남기 위해 정부, 국회, 기업, 학계가 '원팀'으로 협력해야 한다는 데 공감대를 형성했다.

최형두 국민의힘 의원 (사진=조이환 기자)

토론회를 마무리하며 마이크를 잡은 최형두 의원은 이날 논의된 '소버린·버티컬·피지컬'을 AI G3 도약을 위한 '3가지 기둥'으로 규정했다. 그는 이 세 가지가 삼위일체를 이룰 때 한국이 진정한 AI 강국으로 나아갈 수 있다며 정부와 국회, 산업계의 전폭적인 협력을 촉구했다.

최 의원은 한국이 가진 독보적인 경쟁력으로 '제조 데이터'를 꼽았다. 그는 아마존이 호주 대신 울산을 택한 핵심 이유가 바로 울산의 방대한 제조 데이터에 있었다고 설명했다. 이어 전 세계에서 완결된 제조업 생태계를 갖춘 나라는 한국과 중국뿐이라며 미중 갈등이 오히려 한국에 새로운 기회가 되고 있다고 분석했다.

최 의원은 "대한민국이 AI G3로 간다면 오늘 토론에 참여한 분들은 100분의 1 이상으로 기억될 것"이라고 말했다.