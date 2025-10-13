세노비스, 뷰티 디바이스 브랜드 ‘쿼드쎄라’와 전략적 업무 협약

오펠라코리아(이하 오펠라)의 건강기능식품 브랜드 세노비스(Cenovis)는 과학적 근거에 기반한 전문적인 통합 뷰티 솔루션을 제공하기 위해 프리미엄 뷰티 디바이스 브랜드 쿼드쎄라(Quadthera)와 전략적 제휴를 체결했다고 13일 밝혔다.

쿼드쎄라는 에코디엠랩의 홈케어 뷰티 디바이스 브랜드다. 혁신적인 기술력과 사용자 중심 설계로 높은 신뢰를 얻고 있으며, K-뷰티 기술력을 바탕으로 글로벌 시장에서도 경쟁력을 확보하고 있다.

이번 협약은 이너뷰티 시장에서 세노비스의 차별화된 전략을 통해 리딩 브랜드로 발돋움할 기회를 마련하고, 양사가 가진 기술력과 과학적 연구 데이터에 기반해 건강한 피부 관리를 위한 체계적이고 효율적인 방안을 소비자들에게 제시하겠다는 목적이다.

그간 세노비스가 선보인 ‘콜라겐 비타민 젤리’와 ‘콜라겐 히알루론산 앰플샷’은 세노비스만의 과학적 원칙인 ‘세노사이’(cenOsci)를 바탕으로 피부 건강은 물론 기초 건강까지 고려한 설계로 소비자의 신뢰를 받아왔다. 특히 국내 콜라겐 제품 가운데 기능성 인정 콜라겐 제품이 3.6%에 불과하다는 점에서 세노비스의 제품은 높은 신뢰와 전문성을 인정받을 수 있었다고 회사 측은 전했다.

(왼쪽부터) 쿼드쎄라 변진이 상무, 윤만순 대표, 오펠라코리아 강지욱 대표, 남귀영 팀장(제공=오펠라코리아)

세노비스는 이번 쿼드쎄라와의 협업으로 뷰티 고관여 소비자들에게 피부 속과 겉을 동시에 케어하는 피부 관리 루틴을 소개할 예정이다. 또 단발적인 마케팅 활동에 그치지 않고, 양사의 과학적 기술력을 바탕으로 장기적 협력 전략을 추진할 계획이라고 밝혔다.

한편 세노비스는 이번 협약 체결을 기념해 자사 공식 네이버 브랜드몰에서 콜라겐 히알루론산 앰플샷 구매 시 쿼드쎄라 미니튠 경품을 제공하는 이벤트와 세노비스 공식 인스타그램에서 제품 후기 이벤트도 진행할 예정이다.

세노비스 마케팅팀 정혜욱 매니저는 “세노비스 만의 과학적 노하우를 바탕으로 이너뷰티 시장에서 소비자들의 꾸준한 신뢰와 사랑을 받아온 만큼, 소비자들에게 진정성 있는 피부 관리 솔루션을 제공하기 위해 쿼드쎄라와 업무적 협약을 체결하게 됐다”며 “이번 협약을 통해 세노비스는 이너뷰티 영역에서 전문성과 혁신을 지속적으로 강화하며, 건강과 아름다움을 동시에 추구하는 소비자에게 최적의 솔루션을 선보일 수 있도록 노력할 계획”이라고 전했다.