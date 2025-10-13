ZDNet Korea 뉴스레터 구독신청
구독신청
닫기
ZDNet USA
ZDNet China
ZDNet Japan
English
지디넷 웨비나
뉴스
최신뉴스
방송/통신
컴퓨팅
홈&모바일
인터넷
반도체/디스플레이
카테크
헬스케어
게임
중기&스타트업
유통
금융
과학
디지털경제
취업/HR/교육
생활/문화
인사•부음
글로벌뉴스
국감2025
배터리
양자컴퓨팅
IT'sight
칼럼•연재
포토•영상
[인사] 포인트데일리
인사
입력 :2025/10/13 16:27
김익현 미디어연구소장
기자 페이지 구독
기자의 다른기사 보기
▲전무겸 마케팅·디지털기획본부장 배준호
김익현 미디어연구소장
sini@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
포인트데일리
라이브리 댓글 작성을 위해 javascript를 활성화해 주세요
지금 뜨는 기사
이시각 헤드라인
LG전자, 3분기 실적 예상 웃돌아…전장사업이 효자
"GPU 256장, 누가 거머쥘까"…정부 '특화 AI' 사업 디데이, 흥행 성공할까
금속맛·성적쾌감 등 격한운동 후 7가지 생리현상과 그 이유
LG엔솔, 3분기도 선방…美 전기차 배터리 감소분 ESS가 상쇄
ZDNet Power Center