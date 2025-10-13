휴젤, 캐리 스트롬 글로벌 CEO 선임

캐리 스트롬 휴젤 글로벌 CEO

휴젤이 캐리 스트롬(Carrie Strom) 글로벌 CEO를 선임했다.

캐리 스트롬 CEO는 지난 2020년 5월부터 2월까지 애브비의 수석 부사장이자 엘러간 에스테틱스 글로벌 총괄 사장을 역임했다. 엘러간의 미국 의료 미용 부문 수석 부사장, 화이자에서 11년간 영업 및 마케팅 전문가로도 활약했다.

캐리 스트롬 CEO는 엘러간 합류 이후 50개국 이상에서 보툴리눔 톡신 ‘보톡스’, HA 필러 ‘쥬비덤’ 등 50억 달러 규모의 에스테틱 포트폴리오를 이끌었다.

그는 “재능 있고 헌신적인 휴젤의 임직원들과 이사회와 함께 일하게 돼 기쁘다”라며 “한국 내 리더십을 기반으로 글로벌 미용 시장을 선도하는 기업으로 도약해 전 세계 고객과 환자에게 제공하는 서비스 기준을 높이겠다”라고 밝혔다.

차석용 휴젤 이사회 의장도 “캐리 스트롬 CEO는 글로벌 메디컬 에스테틱 산업에서 폭넓은 경험을 쌓으며 변화를 주도해 온 전문가”라며 “미주 지역을 비롯해 글로벌 기업으로의 전환기에 있는 휴젤의 미래 가치를 극대화할 것”이라고 기대했다.