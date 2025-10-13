번개장터, 새 광고모델에 공효진·코드 쿤스트

번개장터는 배우 공효진과 프로듀서 코드 쿤스트를 새로운 광고 모델로 선정하고, ‘새것 아닌 내것 찾기’ 캠페인을 선보인다고 13일 밝혔다.

번개장터는 이번 캠페인을 통해 취향 거래와 ‘리커머스’의 긍정적인 가치를 대중에게 효과적으로 전달하는 데 주력할 예정이다.

번개장터는 공효진과 코드 쿤스트가 가진 라이프스타일과 확고한 취향이 회사가 추구하는 ‘지속가능성과 취향 중심의 가치 소비’라는 핵심 가치와 일치한다고 판단해 모델로 기용했다.

(사진=번개장터)

특히 배우 공효진은 지속 가능성에 관심이 많은 것으로 유명한 인물로 번개장터와 온·오프라인 플리마켓을 5회에 걸쳐 진행하기도 했다. 두 모델의 진정성 있는 행보가 번개장터가 추구하는 ‘취향 거래’의 가치와 부합하는 만큼 번개장터는 신뢰를 갖춘 리커머스 플랫폼으로서의 대중적 인지도를 더욱 확장한다는 방침이다.

캠페인 슬로건인 ‘새것 아닌 내것찾기’는 단순한 중고거래를 넘어 합리적인 소유 방식과 자원 순환의 의미를 동시에 담는다.

이번 광고는 ▲TV ▲OTT ▲유튜브 등 다양한 채널에서 진행되며 서울 전역의 주요 동선을 고려한 옥외광고를 집중 진행한다. ▲더현대서울 ▲현대백화점 무역센터점 ▲강남 한섬빌딩 등 11곳의 대형 전광판과 지하철 등 생활 밀착형 채널을 통해 대대적으로 광고를 진행할 예정이다.

관련기사

이번 캠페인과 함께 번개장터는 ‘새것아닌 내것찾기 페스타’ 기획전에도 돌입한다. 이날부터 오는 27일까지 진행되는 이번 기획전은 선착순 10만명에게 10만원 쿠폰팩을 지급하며 ‘내것찾기 미션 4가지 완료’ 시 8만원 쿠폰팩 제공 등 혜택을 통해 전 국민의 ‘진정한 내 것을 찾는 여정’을 돕는다.

번개장터 관계자는 “공효진, 코스쿤스트 모델을 통해 중고거래의 전문성과 트렌디함이 대중에게 효과적으로 전달될 것”이라며 “이번 캠페인을 통해 ‘새것 아닌 내것 찾기’가 새로운 가치 소비이자 트렌드로 자리매김할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.