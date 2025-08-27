번개장터, 아이덴티티 한정판 포토카드 판매

연예인 IP 최초 협업

2025/08/27 00:41

안희정 기자

번개장터(공동대표 강승현·최재화)는 모드하우스 소속 신인 남자 아이돌 idntt(아이덴티티)의 데뷔를 기념해 포토카드를 단독으로 판매한다고 27일 밝혔다. 

번개장터 및 번장 글로벌(Bunjang Global)서비스를 통해 국내외 팬들에게 단독으로 한정판 굿즈를 선보이며 K-POP팬덤을 적극 공략한다는 전략이다.

회사는 오는 31일까지는 추첨을 통해 멤버들의 애장품 및 친필 사인 폴라로이드를 증정하는 이벤트도 진행된다.

번개장터 신인 아이돌 IDNTT 데뷔 프로모션

번개장터 관계자는 “이번 아이덴티티와의 협업을 시작으로, 포토카드처럼 팬덤 문화에서 중요한 의미를 갖는 아이템을 중심으로 지속적인 K-POP 아이돌 협업을 추진할 것”이라며, “앞으로 웹툰, 게임, 캐릭터 IP 등 다양한 글로벌 팬덤 분야로 협업 대상을 확대하여 번개장터를 글로벌 K-커머스 플랫폼으로 성장시켜 나가겠다”고 밝혔다.

안희정 기자
번개장터 아이덴티티

